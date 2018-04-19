Минтруд предлагает увеличить максимальное пособие по безработице до прожиточного минимума

В текущем году максимальный размер пособия по безработице составляет 4 900 руб.

Минтруд России представил для независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения законопроект, которым планируется установить максимальный размер пособия по безработице на уровне прожиточного минимума, а минимальный — на уровне 30 % от максимального размера пособия.

В текущем году минимальный и максимальный размеры пособия по безработице составляют 850 руб. и 4900 руб. соответственно, при этом выплаты не индексировались с 2009 года.

— В связи с тем, что указанные величины не изменялись с 2009 года, в настоящее время пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума (минимальная величина пособия составляет 7,6 % от прожиточного минимума трудоспособного населения на 2018 год, максимальная величина — 44,1 %), а отсутствие мер по повышению или по индексации ведет к постоянному падению его покупательной способности. Даже те безработные, которые, потеряв работу, могут в течение некоторого времени получать пособие по безработице в размере его максимальной величины, испытывают значительные финансовые трудности: и сам доход, и его покупательная способность весьма ощутимо снижаются, — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается изменить условия назначения и сроки выплаты пособия. В частности, освободить граждан от обязанности представлять справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. Также предполагается предоставить право гражданам, не относящимся к категории инвалидов, но имеющим медицинские противопоказания к осуществлению отдельных видов работ, представлять медицинское заключение о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ, выданное в установленном порядке медицинской организацией.

Помимо этого, планируется расширить категорию граждан, испытывающих трудности в поиске работы, дополнив ее выпускниками организаций среднего профессионального образования и высшего образования в возрасте до 25 лет, ищущих работу в течение года с даты окончания обучения в образовательной организации. А в случае принятия документа органы службы занятости будут организовывать временное трудоустройство выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования в целях приобретения опыта работы, включая оказание материальной помощи за счет средств субвенций. Как ожидается, период участия во временном трудоустройстве не будет превышать 6 месяцев, а материальная помощь будет выплачиваться в размере минимальной величины пособия по безработице.

В случае принятия закона нововведения вступят в силу 1 января 2019 года.

Независимая антикоррупционная экспертиза документа завершится 23 апреля, а общественное обсуждение — 1 мая.

Фото: пресс-служба Минтруда РФ