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Модульбанк открыл центр разработки в Новосибирске

  • 12/04/2018
mailservice

Новосибирск станет вторым городом, в котором создаются инновационные решения банка.

Модульбанк объявил об открытии нового центра разработки в Новосибирске. До сих пор все технологические и инновационные решения банка создавались в Уфе, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— У нас уже есть Центр разработки в Уфе, который мы продолжаем развивать и набираем туда людей. Открытие еще одного Центра разработки связано с ростом банка и количеством задач, связанных с IT. Мы также продолжаем активно набирать самых талантливых разработчиков на удаленную работу по всей России, — отметил Председатель правления Модульбанка Андрей Петров.

Отмечается, что Новосибирск — стратегически важный для банка город. Здесь находится главный центр по работе с клиентами. Кроме того, как отметили в банке, сибирский регион славится большим количеством высококлассных IT-специалистов. С открытием нового Центра разработки, Новосибирск станет вторым городом, в котором создаются инновационные решения банка.

— Новый центр разработки Модульбанка разместился на 2,6 тысячах квадратных метрах. Он вмещает более 300 сотрудников. Помимо разработчиков там расположатся команды отдела продаж и служба заботы о клиентах. В ближайшее время банк планирует нанять в городе более 70 специалистов. Всего в Модульбанке сегодня работает более 800 человек, — уточнили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Модульбанка

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