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«Модульные Системы Торнадо» автоматизируют Кемеровскую ГРЭС

  • 28/12/2017
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«Модульные Системы Торнадо» автоматизируют Кемеровскую ГРЭС.

Внедрение новой системы повышает устойчивость ГРЭС к сбоям и авариям.

Специалисты компании «Модульные Системы Торнадо» завершают монтаж и наладку автоматизированной системы технологического контроля (АСТК) параметров основного и вспомогательного технологического оборудования  на Кемеровской ГРЭС, сообщили в пресс-службе компании.

— СГК планирует внедрять систему АСТК в масштабах всей энергокомпании и первая ласточка – Кемеровская ГРЭС. В данный момент АСТК работает, но подключены еще не все сигналы, — рассказал ведущий инженер ООО «Модульные Системы Торнадо» Дмитрий Ефремов.

Отмечается, что в объеме внедрения 2017 года —  1242 канала ввода/вывода, первая стадия внедрения АСТК охватывает котлоагрегат №13 и АСТЭП (Автоматизированная Система расчета Технико-Экономических Показателей) станции.

— В ходе работы осуществлена автоматизация сбора и первичной обработки информации с заменой устаревших датчиков и приборов КИП на современное оборудование и установкой АРМ на рабочих рабочие места машинистов,  обеспечена автоматическая передача текущей и архивной технологической информации на уровень АСУ производства,  технические специалисты и руководители Кемеровской ГРЭС и ООО «Сибирская генерирующая компания» теперь обеспечены достоверной оперативной и ретроспективной информацией, — пояснили в пресс-службе.

Внедрение новой системы повышает устойчивость Кемеровской ГРЭС к сбоям и авариям, за счёт отслеживания всех параметров оборудования в режиме реального времени, повышение повышения оперативности и качества управления производством. Собранная и обработанная АСТК технологическая информация передаётся в комплекс АСТЭП — программный информационно-расчетный комплекс поддержки производственных процессов теплоэлектростанций. После полной реализации проекта система будет охватывать все станции группы компаний энергохолдинга, что создаст условия для глобальной оптимизации выполнения графика тепловой и электрической нагрузки с наибольшей экономической эффективностью.

В компании уточнили, что центральной частью АСТК является программно-технический комплекс (ПТК) «Торнадо-N», разработанный компанией «Модульные Системы Торнадо» и включающий в себя программируемые средства автоматизации и другие средства вычислительной техники.  Кроме ПТК в состав системы входит оборудование полевого уровня: датчики, вторичные приборы, счетчики электрической энергии.

Инновационное архитектурное решение ПТК “Торнадо-N” позволяет к функционирующей системе добавлять дополнительные модули, причем, эта процедура не требует модификации действующей части системы

— Промышленный компьютер IPC Gridex создавался нами для работы в режиме 24 × 7 при длительности эксплуатации не менее 15 лет, поэтому использовалась элементная база, не подверженная значимой деградации в таких условиях, — говорит ведущий менеджер коммерческого отдела ООО «Модульные Системы Торнадо» Роман Нестуля.

В пресс-службе подчеркнули, что этот проект — не первый в истории сотрудничества новосибирской инновационной компании и кемеровских энергетиков. В 2003-2005 г.  котлоагрегат №16 Кемеровской ГРЭС был оборудован АСУ ТП, которая успешно работает по сей день. Ядром АСУ ТП котлоагрегата является ПТК «Торнадо-М», общий объем системы управления составляет более 2500 каналов ввода/вывода. Система управления охватывает более 40 функциональных узлов котлоагрегата.  В 2009 году была внедрена полномасштабная АСУТП нового турбоагрегата № 15 Ново-Кемеровской ТЭЦ.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

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