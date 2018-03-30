Молодежный парламент займется популяризацией законов

В первую очередь молодым семьям расскажут о существующих мерах господдержки.

30 марта состоялась пятая сессия второго созыва Молодежного парламента Новосибирской области. В частности, речь шла о том, что молодые семьи, особенно живущие в глубинке, не всегда владеют информацией о том, какие меры господдержки им полагаются по закону. Либо они «тонут» в текстах законов, изложенных сухим, бюрократическим языком. Либо не могут добиться помощи от местных властей, разобраться, куда им обращаться, чтобы получить земельный участок или пособие при рождении ребенка, или ипотечный кредит, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Молодые парламентарии привели примеры из своей практики, когда к ним обращались молодые семьи, и приходилось добиваться ответа от властей, чтобы семьи смогли получить меры поддержки. В результате сессии молодые парламентарии приняли решение создать рабочую группу и популярным и доступным языком изложить все меры господдержки для молодых семей Новосибирской области.

Сделано это будет максимально понятно — в виде инфографики с алгоритмами действий в каждом конкретном случае: как получить выплаты при рождении ребенка; куда и с какими бумагами обращаться, чтобы получить ипотечный кредит или социальные выплаты на приобретение или строительство жилья.

Молодые парламентарии создали рабочую группу и распределили обязанности. Теперь к следующей сессии (проводятся раз в квартал) уже можно ждать результатов. То есть, красочных и информативных буклетов на цифровых носителях.

— Конечно же, электронный формат более удобный и действенный, — уверена Оксана Марченко, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. — Ведь молодежь сейчас все больше времени проводит в Интернете, в социальных сетях, активно пользуется гаджетами.

Законодатель уверена, что все, кому понадобятся пособия для молодых семей, всегда смогут распечатать их сами, а значит, нет смысла тратить бюджетные средства на печать буклетов.

Кроме того, на сессии уже не в первый раз шла речь о том, что молодые парламентарии далеко не всегда знают депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, с которыми должны активно взаимодействовать, чтобы работать максимально эффективно.

— Думаю, что это поправимо, — считает Оксана Марченко. — Ведь для этого и есть наш комитет, который курирует Молодежный парламент, и мы всегда готовы направлять и помогать тем, кто входит в его состав.

Точку зрения Оксаны Марченко разделяет и Евгений Подгорный, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.

— Каждый из депутатов Законодательного собрания области «закреплен» за каким-либо комитетом, — объяснил молодым парламентариям Евгений Подгорный. — Чтобы быть в курсе всех событий, знать, какие законы принимаются, вы можете посещать заседания комитетов, слушать, какие вопросы там обсуждаются.

Законодатель также призвал молодых парламентариев активно сотрудничать с депутатами Законодательного собрания Новосибирской области, чтобы совместная работа на благо жителей нашего региона была более эффективной.

Фото: пресс-служба Заксобрания области