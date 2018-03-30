Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Молодежный парламент займется популяризацией законов

  • 30/03/2018
Молодежный парламент

В первую очередь молодым семьям расскажут о существующих мерах господдержки.

30 марта состоялась пятая сессия второго созыва Молодежного парламента Новосибирской области. В частности, речь шла о том, что молодые семьи, особенно живущие в глубинке, не всегда владеют информацией о том, какие меры господдержки им полагаются по закону. Либо они «тонут» в текстах законов, изложенных сухим, бюрократическим языком. Либо не могут добиться помощи от местных властей, разобраться, куда им обращаться, чтобы получить земельный участок или пособие при рождении ребенка, или ипотечный кредит, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Молодые парламентарии привели примеры из своей практики, когда к ним обращались молодые семьи, и приходилось добиваться ответа от властей, чтобы семьи смогли получить меры поддержки. В результате сессии молодые парламентарии приняли решение создать рабочую группу и популярным и доступным языком изложить все меры господдержки для молодых семей Новосибирской области.

Сделано это будет максимально понятно — в виде инфографики с алгоритмами действий в каждом конкретном случае: как получить выплаты при рождении ребенка; куда и с какими бумагами обращаться, чтобы получить ипотечный кредит или социальные выплаты на приобретение или строительство жилья.

Молодые парламентарии создали рабочую группу и распределили обязанности. Теперь к следующей сессии (проводятся раз в квартал) уже можно ждать результатов. То есть, красочных и информативных буклетов на цифровых носителях.

— Конечно же, электронный формат более удобный и действенный, — уверена Оксана Марченко, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. — Ведь молодежь сейчас все больше времени проводит в Интернете, в социальных сетях, активно пользуется гаджетами.

Законодатель уверена, что все, кому понадобятся пособия для молодых семей, всегда смогут распечатать их сами, а значит, нет смысла тратить бюджетные средства на печать буклетов.

Кроме того, на сессии уже не в первый раз шла речь о том, что молодые парламентарии далеко не всегда знают депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, с которыми должны активно взаимодействовать, чтобы работать максимально эффективно.

— Думаю, что это поправимо, — считает Оксана Марченко. — Ведь для этого и есть наш комитет, который курирует Молодежный парламент, и мы всегда готовы направлять и помогать тем, кто входит в его состав.

Точку зрения Оксаны Марченко разделяет и Евгений Подгорный, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.

— Каждый из депутатов Законодательного собрания области «закреплен» за каким-либо комитетом, — объяснил молодым парламентариям Евгений Подгорный. — Чтобы быть в курсе всех событий, знать, какие законы принимаются, вы можете посещать заседания комитетов, слушать, какие вопросы там обсуждаются.

Законодатель также призвал молодых парламентариев активно сотрудничать с депутатами Законодательного собрания Новосибирской области, чтобы совместная работа на благо жителей нашего региона была более эффективной.

Фото: пресс-служба Заксобрания области

Популярное с сайта

На набережной появится 67-метровое колесо обозрения

30/03/2018
Объем инвестиций составит около 126 млн рублей.

В апреле из Новосибирской области запланировано вывезти 55 тыс. тонн зерна

30/03/2018
Состоялось очередное заседание оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна Минсельхоза РФ.

Новосибирцев приглашают на дистанционный курс по социальному предпринимательству

30/03/2018
Слушатели узнают, интересна ли их бизнес-идея людям.

Мнение

Нужно четко понимать, что вы и компания — не одно и то же

Все материалы

Проект «FreePark» поможет автомобилистам найти парковку

30/03/2018

Банк «Левобережный» вошел в 50 крупнейших банков России по объему потребкредитов

30/03/2018

Институт теплофизики СО РАН поможет утилизировать ТКО Крыма

30/03/2018

Бинбанк снизил ставки по кредитам наличными на 0,5-1,5 процентного пункта

30/03/2018

Новосибирский кластер сельхозмашиностроения планируют зарегистрировать в 2019 году

30/03/2018

Новосибирску нужно расширять мощности контейнерной логистики

30/03/2018

Проект по созданию кормовой добавки вошел в число победителей весенней сессии А:СТАРТ

29/03/2018

Травников: мы еще не ставим крест на «ПТК-30»

29/03/2018

Открытые перспективы Китая

29/03/2018

Для тех, кто верит в свой бизнес

29/03/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag