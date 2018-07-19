Молодые соискатели работы ценят карьерный рост и возможность обучения

На первом этапе своей карьеры они готовы пожертвовать высоким уровнем оплаты труда ради опыта работы.

При выборе работодателя молодые соискатели уделяют наибольшее внимание возможностям обучения и развития в компании (62%), а также перспективам карьерного роста (51%). Кандидаты среднего возраста придают этим факторам меньшее значение: в обучении заинтересован 51%, карьерный рост важен для 46% опрошенных. В старшей возрастной группе это 44% и 35% соответственно. К таким выводам пришли аналитики Avito по итогам исследования факторов привлекательности работодателей среди соискателей.

Стабильность дохода важна для 58% молодых соискателей, соблюдение трудового законодательства и наличие «белой» зарплаты – для 52%, что существенно ниже соответствующих значений в средней (65%) и старшей (68%) возрастной группе. Конкурентную заработную плату выбирают 42% опрошенной молодежи: на первом этапе своей карьеры они готовы пожертвовать высоким уровнем оплаты труда ради опыта работы. Зарплата «в рынке» гораздо важнее для соискателей в возрасте 36 – 50 лет – 58%: от этого зависит материальное благосостояние их семей. Аналогичная картина наблюдается в критерии «стабильность трудоустройства» (48% у молодежи против 54% у старшей аудитории).

Принимая решение о трудоустройстве, молодежь обращает внимание на условия труда: для 49% важно удобное расположение офиса, 42% опрошенных ценят гибкий график, а 20% − удаленную работу. Наличие столовой или компенсация питания – важный фактор для 24% молодых респондентов, а 25% хочет, чтобы компания в целом заботилась о сотрудниках.

Аналитики Avito отметили еще один любопытный тренд: молодой аудитории интересно погружение в специфику работы еще до момента посещения собеседования – с помощью фотографий офиса или точек продаж, виртуальных экскурсий и видеороликов о жизни в компании. Наличие подобных элементов в описании вакансии привлекает внимание 4% опрошенных молодых соискателей. Кандидаты старшего возраста практически не интересуются мультимедийными инструментами – они важны всего для 1% соискателей.

— Основная причина поиска работы – финансовая. При этом молодежь придает ей значение меньше остальных: деньги волнуют только 41% респондентов в возрасте 21 – 25 лет. У средней и старшей возрастных групп этот показатель – 54% и 52%. При этом для старшей аудитории неудовлетворенность заработной платой на предыдущем месте работы чаще становится причиной ее смены. Фактор финансовой неудовлетворенности отмечает 49% соискателей в возрасте 26 – 35 лет и 47% – в возрасте 36 – 50 лет, — отмечают аналитики.

При этом, аналитики отмечают, что для молодых соискателей наиболее характерно желание сменить сферу деятельности: 24% респондентов по сравнению со средним (20%) и старшим (18%) возрастным сегментами. Популярными поводами смены работодателя стали неудовлетворенность условиями на прежнем месте (13%) и желание найти более престижную работу (7%). Четверть опрошенных молодых людей искали свое первое место работы.

Согласно выводам аналитиков, молодые соискатели более гибки в процессе поиска работы: 76% респондентов рассматривают вакансии в разных компаниях интересной им сферы. 20% готовы взяться за любую работу, что гораздо выше показателя соискателей среднего (14%) и старшего (13%) возраста. Вакансии в конкретной компании ищут всего 4% молодых респондентов.

По данным исследования Avito, большинство соискателей используют при поиске работы сразу несколько каналов. Практически все опрошенные в возрасте от 21 до 25 лет (96%) пользуются онлайн-каналами. 60% представителей молодежи используют сайты объявлений, в социальных сетях ищут работу меньше – 43%, а на профессиональные форумы заходит 37% опрошенных.

Вторым по популярности каналом поиска работы остается сарафанное радио. Однако респонденты старшей возрастной группы полагаются на связи и знакомства больше молодежи: 56% против 48%. Офлайн-каналы уходят в прошлое: их используют всего 22% молодых соискателей и 27% в возрасте старше 36 лет.

60% опрошенных откликается на вакансии онлайн, а 46% обычно звонит потенциальному работодателю. Большинство молодых кандидатов (48%) откликаются на 1 – 5 вакансий, 24% интересуются 6 – 10 вакансиями, а 29% отправляют резюме на более чем 10 вакансий. Интересно, что 76% молодежи откликались на вакансии в смежных сферах, в то время как для представителей средней и старшей возрастных групп этот показатель существенно ниже: 65% и 60% соответственно.

— Как показали результаты исследования, поиск работы молодыми соискателями заметно отличается от поведения соискателей старшего возраста. Например, начинающие специалисты придают меньшее значение деньгам, но больше нацелены на рост и развитие. Они более гибкие: в процессе самореализации молодые люди пробуют свои силы в разных сферах деятельности и готовы часто менять работу. Однако компании, которые предоставляют возможности для обучения и перспективы карьерного роста, мотивируют молодого работника не менять работодателя каждые 1 – 2 года, — отмечает директор «Avito Работа» Владимир Корицкий.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan