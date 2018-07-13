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Можно ли накопить на пенсию?

  • 13/07/2018

Если самостоятельно откладывать 22% от зарплаты, а не направлять их в пенсионный фонд.

Задача: Если человек в возрасте 40 лет со средней зарплатой по Новосибирской области — 34 тысячи рублей — начнет откладывать свои пенсионные отчисления (22%) в банк, то сколько у него аккумулируется на счете к 63-65 годам? Сможет ли он получать с этой суммы проценты? В каком размере и в течение какого срока ежемесячно?

Алексей Новиков, начальник управления маркетинга УК «Открытие»:

— Если человеку 40 лет, его заработная плата составляет 34000 рублей, и он накапливает свои пенсионные отчисления в размере 22% на депозите до 63 лет, он накопит 4218345 рублей. При такой накопленной сумме после выхода на пенсию он будет получать ежемесячно 21092 рублей без уменьшения капитала. То есть эти 4 млн будут размещены во вкладе и будут приносить доход в виде процента. Здесь и далее во всех расчетах процент по вкладу равен 6% годовых.

Однако данная сумма, как мы видим, меньше, чем он раньше зарабатывал до выхода на пенсию.

Если же человек хочет получать сумму не менее размера своей заработной платы до пенсии — 34000 рублей, то ему помимо 21092 рублей в виде процентов нужно будет еще забирать часть средств с депозита, и тогда его капитал исчерпается через 16 лет.

Если человеку 40 лет, и он копит средства в диверсифицированном инвестиционном портфеле (32,50% средств размещено на депозите, 30% в облигациях, 22,5 % в акциях, 15% в других активах, например, сырьевых), который будет предположительно приносить 9,85% годовых, то до 63 лет он накопит 6997573 рублей. После выхода на пенсию он будет получать ежемесячно до конца жизни 34988 рублей без уменьшения капитала, а также сможет оставить свои накопления в наследство.

Если этот вариант накопления пенсии выберет более молодой человек, например, двадцатилетний?

— Если человеку 20 лет и он копит на депозите до 63 лет, то он накопит 16830680 рублей, после выхода на пенсию он будет получать ежемесячно 84153 рублей без уменьшения капитала до конца жизни и оставит накопления в наследство.

Если молодому человеку 20 лет, он копит в диверсифицированном инвестиционном портфеле до 63 лет, то он накопит 50874163 рублей, и после выхода на пенсию будет получать ежемесячно 254 371 рублей без уменьшения капитала до конца жизни.

Также, на основании расчетов, можно сделать вывод, что молодому человеку 20 лет достаточно инвестировать всего 1000 рублей ежемесячно в инвестиционный портфель, чтобы в 63 года он мог получать ежемесячно до конца жизни 34 000 рублей без уменьшения капитала.

Расчеты носят ознакомительный характер и не учитывают инфляцию! Эксперты финансовых компаний не рекомендуют хранить сбережения только на депозитах или сберегательных счетах, так как в случае роста инфляции есть угроза потерять потенциальный доход от вклада.

Увы…..

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева:

— К сожалению, человек не может отказаться от выплаты взносов в пенсионный фонд и инвестировать их самостоятельно, аккумулируя средства на банковском вкладе. Государству слишком выгодно получать отчисления в счет «будущих пенсий», чтобы позволять гражданам самостоятельно инвестировать свои пенсионные отчисления.

Фото: баз- Фото Москвы Moscow-Live.ru,ост- пресс-службы компаний

 

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