Можно ли оформить онлайн кредитную карту для детей?

Детская банковская карта. Еще 5 лет назад мало кто задумывался о том, что дети должны иметь личные кредитные карточки.

Но современные торгово-рыночные отношения все больше подталкивают родителей оформлять своему чаду отдельную пластиковую карту с кредитным лимитом. Разберемся, возможно ли это, какие особенности будет иметь подобная услуга, и какие банки готовы предложить кредиты наличными по паспорту без справок и открыть кредитные карточки для детей.

Особенности кредиток для детей

На первый взгляд может показаться, что это излишество. Однако, если задуматься, то всем родителям будет очевидно преимущество пластиковой карты за деньгами наличными. Во-первых, ребенок не сможет потерять их, а в случае кражи карту всегда можно заблокировать. А, во-вторых, услуга интернет-банкинга позволит мамам и папам отслеживать все расходы ребенка и приучать его к правильному управлению личными финансами. В-третьих, вы всегда будете уверены в том, что малыш не останется без денег в непредвиденной ситуации.

Способы получения пластиковой карты для ребенка:

— Для школьников с 6 до 14 лет можно открыть только дополнительную карту к кредитной карте каждого из родителей.

— С 14 лет ребенок может не только получить дополнительную кредитную карту от карты родителей, но и в присутствии отца завести себе отдельную дебетовую карту.

— Завести гостиничную кредитную карту по российскому законодательству можно только с 18 лет, а некоторые банки готовы кредитовать только заемщиков старше 21

Как оформить кредитную карту ребенку?

Для того, чтобы ваше чадо получило онлайн-кредитку, необходимо почитать про тарифы кредита понравившегося банка и обратиться в отделение выбранного банка. При этом личное присутствие малыша необязательно. Дополнительная кредитная карта должна быть привязана к кредитному счету отца. Но если вы еще не заключали договор на кредитную карту, то сделать это можно одновременно. То есть банк сначала одобрит ваше заявление, а потому выпустит и дополнительную карту.

Пластиковая карта ребенку. Некоторые кредиторы готовы оформлять несколько дополнительных карт, чаще всего — до трех. То есть если в ваши семьи несколько детей, то все они могут получить свои карты. Отец может установить меньший кредитный лимит, чем установленный на его основной карте. Таким образом, можно ограничить расходы ребенка на конкретную сумму на неделю или месяц, тем самым погашение кредита не станет чем-то тяжелым для вас и вашего чада. При необходимости есть возможность получать смс-сообщение на номер отца о расходах ребенка.

Фото: bankfs.ru