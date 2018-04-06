МРОТ могут поднять до 25 тыс. руб.

На сегодняшний день МРОТ составляет 9489 руб. в месяц. С 1 мая 2018 года эта сумма будет увеличена до 11163 руб. в месяц.

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект об очередном повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2019 года предлагается установить его в сумме 25 тыс. руб. в месяц.

— С учетом Федерального закона от 28.12.2017 года №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда (далее — МРОТ) до прожиточного минимума» размер МРОТ с 1 января 2018 года составляет 9 489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года). Президент Российской Федерации также в январе 2018 г. внес законопроект о повышении размера МРОТ до 11 163 рубля в месяц. Но это повышение ненамного повысит уровень жизни работающих граждан страны и их семей, так как реальный прожиточный уровень расходов составляет более 25 тысяч рублей. Одни расходы на оплату услуг ЖКХ и лечение, которое все больше становится платным, составляют более 25 тыс. рублей ежемесячно, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению депутатов, принятие законопроекта по повышению МРОТ будет способствовать: увеличению выплат страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц в 2019 году на 20,3 млрд. рублей, повышению покупательной способности минимального размера оплаты труда и увеличению платежеспособного спроса на товары отечественного производства, а также на оплату все возрастающих сумм платежей за услуги в сфере ЖКХ в 2019 году на 40,5 млрд. рублей, а также снижению размеров выплат заработной платы в «серой» и «теневой» сферах экономики.

Напомним, что в настоящий момент ст. 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» предусмотрено, что МРОТ начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал предыдущего года. Дополнительно предусмотрен механизм защиты МРОТ от снижения. Если прожиточный минимум за II квартал прошлого года ниже, чем за II квартал позапрошлого, МРОТ устанавливается федеральным законом в размере, установленном с 1 января предыдущего года.

Фото: Gensa Gensa