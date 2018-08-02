Муниципалитет готов предоставить помещения в Пашино под терапевтическое и педиатрическое отделения

Мэр намерен обратиться к врио губернатора Новосибирской области с этим предложением.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть намерен обратиться к врио губернатора Новосибирской области с предложением разместить поликлиническое отделение ГБУЗ «Городская больница № 4» в Пашино в помещении на ул. Лейтенанта Амосова, 64, сообщает пресс-служба мэрии города Новосибирска.

— Для меня принципиально важно, чтобы в посёлке Пашино в шаговой доступности работало амбулаторное отделение, я получаю многочисленные обращения горожан, депутатов по этому поводу. Уверен, здесь необходимо открывать терапевтическое и педиатрическое отделения, и город готов предоставить для этих целей муниципальные помещения, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Напомним, в микрорайоне «Гвардейский» в здании на ул. Солидарности, 65в, переданном в муниципальную собственность от Министерства обороны РФ в 2013 году, более 10 лет функционировали педиатрическое и терапевтическое отделения городской больницы № 4. Однако в связи с тем, что эти помещения необходимо было ремонтировать, по решению министерства здравоохранения Новосибирской области амбулатория была закрыта, что вызвало многочисленные жалобы жителей.

В микрорайоне «Гвардейский» проживают более 12,5 тыс. жителей, микрорайон находится на значительном расстоянии (более 3,5 км) от городской больницы № 4, расположенной на ул. Новоуральской, 27/1. Фактически в больнице № 4 в настоящее время обслуживаются 8,5 тыс. жителей микрорайона «Гвардейский», в том числе более 2 тыс. детей.

Для размещения поликлинического отделения городской больницы № 4 в муниципальном здании на ул. Лейтенанта Амосова, 64 необходимо отремонтировать и оборудовать помещения площадью 203 м².

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска