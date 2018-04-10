Мусорную концессию приостановили соглашением

Однако риски предъявления санкций сохраняются.

— Сейчас действует соглашение о приостановлении реализации проекта по мусорной концессии. Оно подписано с двух сторон: министерством ЖКХ области и концессионером ООО «Экология Новосибирск». С момента подписания ни одного действия в пользу реализации концессии на тех условиях, которые ранее были сформированы, не произведено. Это залог того, что мы не намерены реализовывать проект на неприемлемых для региона, депутатов законодательного собрания и общественности условиях, — отметил на пресс-конференции врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

➥ «Параметры нового концессионного соглашения хуже, чем действующего»

В тоже время, по его словам, риск предъявления санкций со стороны концессионера в размере 300 млн рублей сохраняется.

— Мы до сих пор ведем юридическую работу. Но, на тех условиях, на которых была подписана концессия, она уже реализована не будет. Вопрос размещения полигона в Раздольном также закрыт, — подчеркнул Травников.

Фото: Юлия Данилова