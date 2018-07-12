«Мы выхватываем положительный опыт кусками, а потом удивляемся: почему он у нас не работает?»

Александр Лубенец, финансовый эксперт, член Общественной палаты Новосибирской области:

— Повышение пенсионного возраста было неизбежно. Но с этим решением тянули, выбирая момент, когда объявить об этом и кого сделать крайним за последствия. Сейчас, видимо, этот момент настал. Основные политические кампании, когда не хотелось ронять рейтинги, прошли, до следующих еще есть время. Крайним, по всей видимости, будет действующее правительство. Его руками надо будет сделать некоторые назревшие, но малоприятные вещи, в том числе очередную пенсионную реформу, очередной «налоговый и бюджетный манёвр» и прочее. Затем, в зависимости от итогов «реформ-манёвров» и реакции общества, данное правительство выживет. Либо, исчерпав свой политический ресурс, будет заменено на новое, призванное подарить новую порцию надежд электорату, перед выборами в новый состав Госдумы РФ — которые уже маячат на горизонте.

Аргументов за проведение реформы мы уже наслушались: что будем жить до 80 лет, и поэтому пенсионный возраст нужно увеличивать. Здесь есть своя правда… Если бы наша экономика работала лучше или доходы от природных ресурсов, исходя из тезисов Конституции РФ о социальном государстве, направляли на эту тему, то было бы попроще. Но мы имеем то, что имеем. Темпы развития российской экономики ниже скромных. Я бы даже назвал их стагнацией. Соответственно, пенсионная система, учитывая демографическую яму, не выдерживает никакой критики. Текущий уровень пенсий не покрывает нормальные человеческие потребности. Особенно если человек заболел: наша «бесплатная» медицина и социальная система не срабатывают. Еще раз подчеркну, что в такой ситуации увеличение пенсионного возраста — неизбежность.

Как это будет проходить? Скорее всего, поэтапно — по-другому нельзя. Наш народ уже по горло сыт шоковыми переходами к рынку, девальвациями, кризисами и скачкообразными метаниями из одного состояния в другое — по поводу и без повода. Однако параллельно необходимо делать и другие вещи. Заявления о том, что «эти решения принимаются для того, чтобы увеличить выплаты тем, кто находится на пенсии» — просто лозунги. Их нужно подкреплять финансово, а для этого нужен источник. И не один. Простое увеличение сроков выхода на пенсию, конечно, ослабит дефицит ПФ РФ, но принципиально и качественно не даст прироста пенсий.

На мой взгляд, в такой ситуации неизбежно повышение косвенных налогов. К сожалению, наше правительство мыслит не о том, как развивать инструменты, поднимающие экономику, а как залезть в карман предпринимателю и населению. Нас уже «обрадовали» повышением НДС до 20%. «Пилюлю подсластили» заявлениями, что теперь возврат НДС будут делать быстрее — и бизнесу на 100 млрд рублей вернётся оборотных средств. Меня всегда потрясают такие аргументы членов Правительства РФ — а почему Вы этого не сделали раньше?! Море историй о проволочках в возврате НДС добросовестным предпринимателям. Современное оснащение налоговых служб вполне позволяет отсечь всяких жуликов и не мытарить месяцами добросовестный бизнес! Скорее всего, будет повышение налогов на недвижимость, которые легко собираются и считаются. Тут нас еще ждут затяжные бои о кадастровой и рыночной оценке объектов недвижимости. Более жестко будут собираться штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые считываются камерами фото и видеофиксации. Они становятся все более масштабируемым и эффективным источником пополнения бюджетов. Фантазия чиновников, которым нужно изыскать 7 трлн рублей на исполнение указов президента, может быть достаточно богатой. По факту же получится «тришкин кафтан», когда деньги перекладываются из одного кармана в другой.

Возможно, пора отменять транспортный налог, чтобы дать какую-то «морковку» населению, с которого дерут три шкуры: транспортный налог, «Платон» и эквилибристика с акцизами на топливо, которая уже реально вызвала скачек цен на топливо, добавила инфляции и заставила Правительство РФ срочно отыгрывать назад в налоговых манёврах и повышении акцизов. Скорее всего, государство перейдёт на принцип: брать налог с тех, кто больше ездит, то есть через заправочный пистолет.

Лично меня в такой ситуации больше всего печалит судьба накопительной пенсионной системы в России. Я был одним из инициаторов ее создания и сейчас мне особенно горько, что красивая идея, реально работающий инструмент развития, который мог бы обеспечить выплату людям нормальных, дополнительных к государственным пенсий, превращается в ничто, принесён в жертву текущему моменту. Напомню, в начале 2000-х годов, избравшись на пост президента РФ, Владимир Путин провозгласил создание в стране накопительной пенсионной системы, в которую, по желанию гражданина, можно было направлять 6% от пенсионных отчислений работодателя. Кто-то, как и я, поверил в это и 15 лет пытался работать в этом направлении. Лично я считал, что это прекрасная модель для того, чтобы собранные на территории пенсионные деньги направлять на реализацию проектов, которые необходимы региону с понятным, стабильным и легко контролируемым рентным доходом для пенсионеров. По факту получилось, что эти суммы аккумулировали монополии, которые сейчас также заходят с ними в регионы и уже на своих условиях предлагают реализовывать проекты ГЧП и концессий. Субъекты федераций не оценили возможности этого института, хотя, при минимальной организаторской работе, могли бы аккумулировать денежные ресурсы, сопоставимые с годовым бюджетом субъекта федерации.

Накопительная часть пенсии в НПФ заморожена уже 4 года, и, скорее всего, без начисления процентов ее просто переведут обратно в государственный пенсионный фонд. И это при том, что в принципе эта пенсионная модель была задумана неплохо, имела большой потенциал развития, аккумуляции длинных денег. При дополнительном усовершенствовании можно было бы получить очень хороший эффект и для пенсионеров, и для территорий, и страны в целом. Теперь все похоронено: мы лишились длинных денег, которые перешли в кошельки монополий. Этот пример заставит задуматься любого инвестора: а стоит ли играть в игры по пенсионной тематике с государством? Пока мы будем провозглашать одни экономические лозунги, а потом, когда захочется кушать, все ломать и объяснять по-другому, пока мы будем на ходу заменять стратегические цели краткосрочными, вряд ли у нас получится нормальная экономика.

Та модель пенсионной реформы, которую правительство предлагает сейчас, во многом вынужденная. Время упущено, демографическая ситуация ухудшилась, санкции не позволяют выходить на внешние источники заимствования — поле для манёвра сократилось. Нас ждёт долгий, эволюционный путь. Но ответы надо искать и на уровне отдельного человека — строить свою персональную накопительную систему, способную обеспечить в старости рентным доходом без оглядки на государство. Банкам, страховым компаниям, законодателям, всем участникам экономического взаимодействия и госструктурам нарабатывать и предлагать рынку надёжные модели персонального и корпоративного пенсионного обеспечения.

На мой взгляд, сейчас главное четко и понятно объяснить эту ситуацию людям. Чтобы они понимали — сколько они будут получать на пенсии, если проработают дополнительные годы. Кроме того, в мире сегодня достаточно эффективно работающих пенсионных систем. Например, в скандинавских странах, экономика которых по сырьевой зависимости схожа с российской. Стоит изучить их опыт, причем глубоко. Я еще раз говорю, что нужно формировать накопительные пенсионные фонды, которые будут инструментом выплаты пенсий людям, уходящим на заслуженный отдых. Кто ими будет управлять: коммерческая структура или государство — также нужно решать. Меня всегда удивляет, почему мы выхватываем положительный опыт кусками, а потом удивляемся: а почему он у нас не работает? У нас большая проблема в системе управления государством. Страна большая, нужно совмещать решения и просторы, а все хочется укрупнить, монополизировать и управлять из центра. Кажется, так удобней. Но не всегда.

Накопительная пенсионная система, на мой взгляд, была обречена, так как заложенная модель создавала большой соблазн для чиновников использовать деньги НПФ для затыкания текущих дыр. 6% процентные отчисления в НПФ шли не на прямую, а через бюджет и ПФ РФ. В этом была заложена стратегическая ошибка, определённая и вытекающая из нашей системы тяготения к централизованной системе управления. Пока средства были незначительны — это работало. Но когда в НПФ двинулись миллионы, а ежегодные отчисления стали измеряться сотнями миллиардов, моментально нашлось много аргументов, что эти деньги как бы не совсем принадлежат работнику и работодателю. Государство решило их перераспределить, заморозить и направить на благие дела. Пообещав, как всегда, когда-нибудь вернуть. Ждем-с!

Фото: Аношкина Андрея, предоставлены героем публикации