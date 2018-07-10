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На 1 июня просроченная задолженность по зарплате в Сибири составляла 298,4 млн. рублей

  • 10/07/2018
no-money

Около половины от сформированной на данный момент суммы долга относится к производственной сфере и строительству.

По данным Росстата, в субъектах Федерации Сибирского федерального округа в 2018 году объём задолженности по заработной плате находится на самом низком уровне в сравнении с показателями последних лет, сообщили в пресс-службе Окружного ОИЦ.

Отмечается, что по состоянию на 1 июня текущего года в регионах Сибири суммарная просроченная задолженность по зарплате в размере 298,4 миллиона рублей сформирована перед 11,2 тысячами граждан. Объём долга по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 38%, количество работников, перед которыми сформирована задолженность, уменьшилось на 42,3%.

На долю задолженности из-за несвоевременного перечисления средств из бюджетов разных уровней приходится менее 1% от общего объёма долга. Более чем в 7 раз по сравнению с прошлым годом снизилась задолженность на предприятиях добывающей промышленности. Около половины от сформированной на данный момент суммы долга относится к производственной сфере и строительству.

Фото: pixabay.com, автор- 1820796

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