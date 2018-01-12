На базе НГТУ будет открыт центр нормативно-технической поддержки инноваций

Молодым изобретателям будут помогать доводить проекты до промышленных образцов и выводить продукты на рынок.

Региональный центр нормативно — технической поддержки инноваций будет создан на базе НГТУ, в 2017 году вузу был присвоен статус регионального опорного университета, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил и.о. министра образования, науки и инновационной политики Сергей Федорчук, программа развития НГТУ будет поддерживаться из федерального и областного бюджетов. В 2017 году НГТУ в рамках приоритетного федерального проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» было выделено 100 млн из федерального бюджета.

— В вузе предполагается создать региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций, в котором молодым изобретателям будут помогать доводить проекты до промышленных образцов и выводить продукты на рынок. На базе вуза также предполагается создание сети университетских бизнес-инкубаторов и молодежного коворкинг-центра для обмена идеями, общения между молодыми предпринимателями и экспертами. Также в опорном университете Новосибирской области будут организованы специальные курсы для учащихся естественно-научных и инженерных классов и центров проектной деятельности школьников, — подчеркнул глава министерства.

В рамках другого приоритетного проекта, «Доступное дополнительное образование для детей», разрабатывается концепция регионального межведомственного центра поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей «Таланты Сибири» с учетом опыта образовательного Фонда «Талант и успех» и Федерального центра «Сириус».

Проектом «Создание современной образовательной среды для школьников» планируется создание новых мест в общеобразовательных организациях. Так, в рамках проекта в 2017 году на территории Новосибирской области были построены и введены в эксплуатацию две школы — в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области и по ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а в Октябрьском районе.

В рамках проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» организована работа по взаимодействию с реальным сектором экономики, проводятся мероприятия по закреплению молодых специалистов на производстве. Проект «Современная цифровая образовательная среда НСО» направлен на совершенствование современной цифровой среды Новосибирской области, способной обеспечить развитие электронного обучения, использование современного цифрового образовательного контента, смешанных технологий обучения при реализации образовательных программ, в том числе с привлечением ресурсов информационно-образовательного портала «Российская электронная школа».

Еще один приоритетный проект, «Экспорт российского образования», предполагает продвижение лучших практик высшего образования Новосибирской области в другие территории, в том числе через привлечение иностранных студентов и преподавателей.

Также и.о. министра подвел итоги независимой оценки качества образования на территории региона. Всего за период с 2015 по 2017 г.г. оценка была проведена в двух тысячах организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Новосибирской области. По результатам оценки качество образовательной деятельности в регионе представлено на высоком уровне. Так 85,3 % учреждений получили от 97 до 128 баллов по интегральному показателю, что соответствует оценке «хорошо». Лучшими, по результатам независимой оценки стали (10,7 %) организаций, получивших от 129 – до 160 баллов, что соответствует оценке «отлично».

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