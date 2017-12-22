На федеральных трассах Новосибирской области установили еще 13 метеостанций

Каждая метеостанция регистрирует и передаёт диспетчеру информацию о метеоусловиях, что позволяет прогнозировать гололёд или обильный снегопад.

В 2017 году подведомственное Росавтодору ФКУ «Сибуправтодор» установило на федеральных дорогах Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области 13 метеостанций с функциями видеонаблюдения и бесконтактного контроля состояния дорожного полотна в дополнение к шести, действующим с прошлого года. На будущий год система охватит и другие регионы, сообщили в пресс-службе управления автомобильных дорог.

Отмечается, что каждая комплексная метеостанция регистрирует и оперативно передаёт диспетчеру Управления информацию о метеоусловиях, включая прогноз на ближайшие трое суток по основным параметрам: температура и влажность воздуха, виды и количество осадков, уровень видимости. Это позволяет прогнозировать на каждом участке гололёд или обильный снегопад, чтобы заранее провести необходимую обработку покрытия и своевременно устранить зимнюю скользкость, а в условиях низкой видимости вовремя ограничить движение пассажирского транспорта.

Контактный датчик, вмонтированный в дорожное полотно, помогает оценить наличие противогололёдного материала и степень влажности покрытия на участке для оперативного контроля за работой подрядных организаций и предупреждения ДТП.

Собранная системой информация в онлайн-режиме передаётся на сервер Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» и круглосуточно обрабатывается оперативными дежурными. Малейшее отклонение от нормативов зимнего содержания или сложные погодные условия – повод срочно направить на участок дорожных рабочих и технику.

В пресс-службе отметили, что в 2018 году Сибуправтодор планирует завершить техническое оснащение автоматизированной системы метеообеспечения. На федеральных трассах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей будет оборудовано ещё 63 метеостанции. Этого количества будет достаточно для оперативного контроля за всеми сложными в содержании участками подведомственной дорожной сети.

Фото: пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор»