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На Гоголя появятся три «свечки»

  • 31/07/2018

ГК «Расцветай» приступила к строительству нового жилого комплекса в Новосибирске.

На площадку в центре Новосибирска — на улице Гоголя — вышла группа компаний «Расцветай». Сейчас здесь в рамках программы развития застроенных территорий завершено расселение домов № 205, № 207, № 209 и № 211. Уже в октябре эти здания будут демонтированы. И к концу 2020 года застройщик намерен возвести на их месте три «свечки» по 25 этажей — ЖК «Расцветай на Гоголя». Это будет жилье класса «комфорт плюс».

В компании в ответ на запрос Infopro54 уточнили, что в домах нового комплекса будет по 219–232 квартиры. Стоимость жилья начинается от 60 тысяч рублей за кв. м., квартир с антресолями (хайфлэт) — от 85 тысяч рублей за кв. м. Старт продаж намечен на август.

В комплексе предусмотрены парковочные места на прилегающей территории, подземные автостоянки, связанные лифтами с жилой частью зданий, а также трехэтажная надземная автостоянка. На первом этаже разместятся коммерческие помещения.

Группа компаний «Расцветай» основана в 2007 году. В Новосибирске компания уже сдала один проект — ЖК «Дом на Золотой ниве», в стадии реализации — ЖК «Дом на Березовой роще» и ЖК «Дом на Лежена». В работе у ГК «Расцветай» также находятся несколько площадок в других регионах России, строительство на них начнется 2018 и 2019 годах, говорится на сайте компании.

Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай»         

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