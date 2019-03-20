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На коллегии Генпрокуратуры РФ подвели итоги работы органов прокуратуры в 2018 году

В числе первоочередных задач — тщательный контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию нацпроектов.
  • 20/03/2019, 12:38
коллегия Генпрокуратуры РФ

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Были подведены итоги работы органов прокуратуры в 2018 году и определены ключевые задачи на текущий период.

— В прошедшем году российские прокуроры внесли значимый вклад в борьбу с криминалом, экстремизмом и коррупцией». Всего при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 2018 году прокурорами выявлено и пресечено более 4 миллионов нарушений, приняты необходимые меры реагирования, — отметил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам. при участии органов прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на сумму более 26 миллиардов рублей. В целом в результате принятых мер число нарушений прав граждан, связанных с оплатой труда, снизилось по сравнению с 2017 годом на 15%. Кроме того, более эффективным стал надзор за деятельностью оборонно-промышленного комплекса. Принципиальная позиция военных прокуроров позволила обеспечить позитивную динамику состояния дисциплины и правопорядка в войсках.

В числе первоочередных задач, стоящих перед ведомством, был назван тщательный контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов. Не менее важно содействовать формированию нормативной базы нацпроектов. Кроме того, за предстоящие два года детальному пересмотру должны подвергнуться все акты в сфере надзора и контроля, действующие на территории страны.

Среди других важных задач: защита прав предпринимателей и содействие улучшению делового климата, последовательное и системное обеспечение правового порядка в сфере трудовых и социальных отношений; соблюдение законодательства о поддержке семьи, реализации материнского капитала, предоставлении жилья сиротам; защита прав несовершеннолетних. Более эффективной должна стать работа органов прокуратуры в области охраны окружающей среды и природопользования.

Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры остаётся координация действий правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Постоянного внимания прокуратуры также требует уголовно-исполнительная система.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

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