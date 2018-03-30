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На набережной появится 67-метровое колесо обозрения

  • 30/03/2018
колесо

Объем инвестиций составит около 126 млн рублей.

На территории Михайловской набережной начались работы по возведению двух объектов — 67-метрового аттракциона «Колесо обозрения» и благоустроенного общественного туалета, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Строительство организовано в рамках инвестиционного договора, подписанного 6 марта 2018 года между МУП ПКиО «Михайловская набережная» и ООО «Круг».

— Мы приступили к реализации инвестиционного проекта. В результате в Новосибирске будет установлено самое большое колесо за Уралом, четвертое по высоте в стране. Объем инвестиций составит около 126 млн рублей. После ввода в эксплуатацию объекта прежнее колесо обозрения демонтируют и перенесут в один из парков города. Также на набережной будет обустроена центральная сцена и общественный туалет, — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по ограждению строительных площадок для обоих объектов. Срок окончания монтажа колеса обозрения – апрель 2019 года, общественного туалета – сентябрь 2018 года. На это время режим работы ПКиО «Михайловская набережная» для посетителей не изменится.

— Колесо обозрения будет высотой 67 метров, точка обзора на 50 метров выше по сравнению с ранее установленным на набережной колесом обозрения. Основную часть конструкций изготовят на заводе «Сибсельмаш», многие комплектующие будут приобретены за рубежом — подшипники, иллюминация, электротехнические составляющие. Визуально колесо расположено на здании. Но это — имитация, поскольку у объектов два разных фундамента. Высота здания — 6 метров, внизу расположатся интерактивные зоны и досуговые площадки неторгового назначения. Общественная уборная для посетителей ПКиО «Михайловская набережная» будет построена чуть ниже, в 70 метрах от колеса обозрения, и будет полностью соответствовать современным требованиям, выдвигаемым к подобным объектам, как с точки зрения эстетики (керамогранит), так и обеспечения доступной среды. В том числе предусмотрены комната матери и ребёнка, отдельные помещения для родителей, которые пришли с детьми противоположного пола (папа с дочкой, мама с сыном), — пояснил директор подрядной организации ООО «Круг» Роман Казак.

Открытое обсуждение с общественностью и архитектурным сообществом проектов колеса обозрения и общественного туалета состоялось в декабре 2017 года. Ознакомиться с материалами можно на портале «Зелёный Новосибирск» по ссылке.

Фото: Юлия Данилова

 

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