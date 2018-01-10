На начало 2018 года в Новосибирске остается 32 долгостроя

Дом на ул. Учительской планируют сдать в 2018 году.

— В 2017 году решены проблемы обманутых дольщиков 12 долгостроев, таким образом, мы существенно продвинулись в решении этого вопроса в Новосибирске. Дом на ул. Учительской, который планируется достроить в этом году, один из 32 оставшихся в городе проблемных объектов, — приводит слова мэра Новосибирска Анатолия Локтя пресс-служба мэрии.

Отмечается, что дом на ул. Учительской станет третьим проблемным объектом, введённым в Дзержинском районе: два долгостроя с многолетней историей были завершены на ул. Кошурникова.

Строительство многоквартирного жилого 10-этажного дома на ул. Учительской началось в 2005 году, после банкротства застройщика ООО «НовосибирскСтройМонтаж» в 2012 году был создан жилищно-строительный кооператив «На Учительской». В ноябре 2017 года ЖСК заключил договор с ООО «Союз военных строителей», и работы на объекте были возобновлены.

— Для решения проблем обманутых дольщиков каждого объекта мы выбираем свой подход. Здесь за счёт участия в масштабном инвестиционном проекте строительная компания получает земельный ресурс и выделяет денежные средства на завершение строительства этого объекта. К концу года мы планируем сдать дом на ул. Учительской на 117 квартир: более 100 обманутых дольщиков получат возможность жить в нормальных условиях, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Кроме того, по словам заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексея Кондратьева, подключение объекта к сетям тепло-, водо-, электроснабжения, а также благоустройство придомовой территории и установка лифтов будут субсидироваться из бюджетов города и области.

В пресс-службе уточнили, что на завершение строительно-монтажных работ требовалось около 140 млн рублей (без учёта подключения к инженерным коммуникациям и благоустройства), из них 40 млн рублей — вклад дольщиков (по 7 тыс. рублей с квадратного метра). Как отметил председатель ЖСК «На Учительской» Александр Жестовский, на дополнительно собранные средства дольщиков были возведены 8-й, 9-й, 10-й и технический этажи дома.

В тёплое время года здесь будет завершена внутренняя отделка, благоустроена прилегающая территория.

Общая строительная готовность объекта на данный момент — 65 %.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска