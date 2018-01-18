На научной конференции в Новосибирске определят столицу Тотального диктанта — 2018

На площадках НГУ и Академпарка соберутся более 300 организаторов и филологов-экспертов из 14 стран мира.

С 25 по 27 января 2018 года в Новосибирске пройдет VI Международная научно-практическая конференция всемирной акции «Тотальный диктант» «Динамические процессы в современном русском языке», в конце которой определится город — столица Тотального диктанта — 2018, сообщили в пресс-службе проекта «Тотальный диктант».

Фонд «Тотальный диктант» на три дня соберет на площадках Новосибирского государственного университета и Академпарка более 300 организаторов и филологов-экспертов из 14 стран мира. Городские координаторы примут участие в серии обучающих семинаров и мастер-классов для дальнейшей популяризации и эффективной организации работы по подготовке к акции в родных городах. Филологам предстоит не менее напряженная работа: обсуждение актуальных вопросов современной русистики, проблем динамики, вариативности и кодификации нормы.

— Конференция Тотального диктанта в шестой раз соберет большую команду нашего проекта для знакомства, обмена опытом, формирования дальнейших планов, анализа уже проделанной работы. Но главной интригой нашей встречи станет определение столицы Тотального диктанта, куда 14 апреля поедет Гузель Яхина, автор текста диктанта этого года, — поделилась планами директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Отмечается, что по результатам открытого голосования в шорт-лист городов — претендентов на звание столицы вошли Владивосток, Иркутск, Красноярск Тюмень и Таллин. 27 января 2018 года перед жюри выступят городские делегации. В этот же вечер будет объявлен победитель.

Подробная программа конференции на сайте .

Фото: с официальной страницы ВКонтакте