На новосибирской ТЭЦ-5 начался капитальный ремонт первого энергоблока

Стоимость ремонта 70 млн рублей.

Стоимость капитального ремонта котла, турбины и генератора первого энергоблока новосибирской ТЭЦ-5 Сибирской генерирующей компании составит 70 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СГК.

Подготовительный этап капитального ремонта энергоблока №1 ТЭЦ-5, выработавшего 27 200 часов, стартовал 17 июля — энергетики вскрыли турбину, фиксируют дефекты и повреждения. Дефектация займет около 20 дней, далее специалисты СГК приступят к ремонту и замене изношенных деталей. Включение в работу первого энергоблока ТЭЦ-5 намечено на 1 октября.

— В первую очередь меняются уплотнения турбины, потому что за время эксплуатации появляются зазоры, способные вызывать протечки пара, что в итоге снижает коэффициент полезного действия оборудования, — рассказал Федор Ефремов, начальник производственно-технического отдела ТЭЦ-5.

По регламенту капитальный ремонт основного оборудования тепловой станции проводится, в среднем, раз в пять лет — по количеству наработанных часов. Ремонт энергоблока завершится обязательными испытаниями и оценкой его результатов.

В СГК рассказали, что на ТЭЦ-5 установлены 6 энергоблоков, из них в настоящее время для обеспечения потребителей горячей водой задействованы три, остальные находятся в холодном резерве. Ремонт первого энергоблока не скажется на снабжении потребителей горячей водой и — впоследствии — отоплением.

Фото: предоставлено пресс-службой СГК