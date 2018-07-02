На новосибирском предприятии прошла выкатка нового тяжелого ударного беспилотника

Первый полёт «Охотника» ожидается в 2019 году, а в 2020 он поступит на вооружение.

На Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова прошла выкатка первого российского тяжёлого ударного беспилотника ОКБ «Сухого «Охотник». Он проходит наземные испытания в преддверии своего первого вылета, сообщают федеральные СМИ.

Отмечается, что впервые о разработке тяжелого беспилотника было заявлено на форуме «Армия-2017». Научно-исследовательские же работы в ОКБ «Сухого» велись ещё с 2014 года, опытно-конструкторские работы начались в 2015 году.

Характеристики разрабатываемого беспилотника в настоящее время не раскрываются. Однако согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых устройств данного типа. Максимальная скорость оценивается в 1000 км/ч.

Первый полёт «Охотника» ожидается в 2019 году, а в 2020 он поступит на вооружение.

Фото: Минобороны РФ