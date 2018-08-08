На ОбьГЭСе появится два спортивных объекта

Около СК «Энергия» построят футбольное поле и бассейн.

В спортивном комплексе «Энергия», расположенном на левом берегу Советского района, планируется построить сразу два новых объекта: футбольное поле и бассейн. Это решение обсуждалось в ходе выездного совещания на объекте мэра Новосибирска Анатолия Локтя и врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Сегодня в ДЮСШ «Энергия», расположенной на левом берегу Советского района — на ОбьГЭСе, функционирует два объекта: ледовая арена и игровой зал. В них проводятся занятия по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, спортивной аэробике, художественной гимнастике, боксу, дзюдо и футболу. В общей сложности здесь занимается 1 320 ребятишек. На базе спорткомплекса постоянно проводятся соревнования различного уровня: первенства ДЮСШ, районные, городские, региональные и всероссийские мероприятия, напоминает пресс-служба мэрии.

Под строительство футбольного поля уже выделен земельный участок, подготовлена проектно-сметная документация. Возведение бассейна планируется в рамках муниципально-частного партнерства.

Фото пресс-службы мэрии