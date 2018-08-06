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На одно место пять резюме

  • 06/08/2018
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В каких отраслях в Новосибирске проще всего найти работу?

Меньше всего проблем с трудоустройством в Новосибирске у желающих работать в следующих сферах: «Страхование» (0,9 резюме на вакансию), «Медицина, фармацевтика» (1,2), «IT, интернет, телеком» (1,7), «Рабочий персонал» (1,8) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (2,3). При значении конкуренции менее двух пунктов, соискателю легко найти работу, так как он сталкивается с небольшой конкуренцией. Для работодателя такая ситуация менее комфортна, говорится в сообщении HeadHunter.

При этом, есть сферы, где ситуация явно в пользу работодателя. Например, сегодня на рынке труда Новосибирска большой выбор соискателей в сфере «Начало карьеры, студенты» (11 резюме на вакансию), «Государственная служба, некоммерческие организации» (10,1), «Высший менеджмент» (9,8), «Безопасность» (6,3) и «Административный персонал» (5,8).

В среднем в Новосибирске конкурс на одно предложение составляет 5 резюме, это умеренный уровень конкуренции в пользу работодателя.

— Когда конкурс на предложение составляет от 5 до 6 резюме, ситуация на рынке труда достаточно спокойная, но работодатель уже имеет преимущество выбора. Если же на вакансию в сфере претендуют от семи до десяти резюме кандидатов, то уже у соискателей наблюдается высокая конкуренция за рабочие места, — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук. — Казалось бы, когда на место претендует еще больше желающих работать в компании, более десяти, то тут работодателю совсем хорошо, но это не так. Большой поток резюме усложняет подбор персонала, так как выбрать подходящего кандидата уже не просто.

Исследование проводилось HeadHunter с 1 по 5 августа.

Фото: редакции

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