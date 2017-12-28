На одного автовладельца из Новосибирска пришлось 2 погашенных штрафа ГИБДД

Средний платёж — 473 рубля.

В этом году на одного автовладельца из Новосибирска пришлось в среднем 2 погашенных штрафа ГИБДД, средний платёж — 473 рубля. За последние двенадцать месяцев он уменьшился примерно на 10 %. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив расходы автомобилистов на уплату штрафов ГИБДД через сайт сервиса, а также приложения Яндекс.Деньги, Яндекс.Штрафы и Яндекс.Навигатор.

Отмечается, что на платежи меньше 500 рублей приходится 69 % штрафов, выписанных в 2017 году. Годом ранее их было 57 %. Вероятно, новосибирцы стали аккуратнее водить или быстрее погашать штрафы, пользуясь 50%-ной скидкой, которая действует в первые 20 дней после нарушения ПДД. Всего с такой скидкой горожане заплатили 75 % штрафов за этот год. Мужчины погашают штрафы в льготный период чаще женщин: на первых приходится 66% таких платежей, на вторых — 34 %.

В целом по России автовладельцы заплатили в этом году 2,3 млн штрафов ГИБДД — через поиск Яндекса, сайт Яндекс.Денег, а также приложения Яндекс.Деньги, Яндекс.Штрафы и Яндекс.Навигатор. С компьютеров люди погашают штрафы чаще, чем со смартфонов. В зависимости от времени года через смартфон платят от 23 до 40 % штрафов.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru