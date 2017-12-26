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Businessjump

На поддержку промпредприятий региона из облбюджета направлено более 90 млн рублей

  • 26/12/2017
нзхк

Средства были направлены на техническое перевооружение, поддержку научно-технических центров, развитие медицинской промышленности.

На развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности 34 предприятиям Новосибирской области направлено 94,5 млн рублей средств областного бюджета, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николая Симонова, в экономике региона прирастают отрасли промышленности, малое предпринимательство, потребительский рынок. Индекс промышленного производства по основным видам деятельности за 11 месяцев 2017 года составил 102,3% к аналогичному периоду 2016 года. Положительная динамика, по словам врио министра, сложилась за счет значительного роста объемов производства в добывающих видах деятельности и роста производства в обрабатывающих отраслях.

Наиболее высокие темпы роста объемов выпуска промышленной продукции в 2017 году по сравнению с предыдущим годом достигнуты на промышленных предприятиях, выполняющих государственный заказ и имеющих экспортные контракты, заказы от крупных промышленных корпораций и холдингов. Речь идет об АО ПО «Луч» – 191%, АО «Новосибирский патронный завод» – 155 %; АО «НМЗ «Искра» – 110,5 %; ПАО «Тяжстанкогидропресс» – 150%; ОАО Корпорация «Новосибирский завод «Электросигнал» – 137%; АО НПО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод им. Коминтерна» – 113%, ПАО «НЗПП с ОКБ» – 167%, ПАО «НЗХК» – 119% и других.

Отмечается, что промышленные предприятия регулярно получают господдержку из областного бюджета в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы». В 2017 году субсидии в размере 94,5 млн рублей направлены 34 предприятиям региона – на техническое перевооружение, поддержку научно-технических центров, развитие медицинской промышленности.

Как отметил Николай Симонов, одним из важнейших направлений формирования реального сектора экономики является развитие малого и среднего бизнеса. В регионе по данным Единого реестра субъектов МСП зарегистрировано свыше 146 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей), доля оборота которых в 2017 году по оценке составит около 50% от общего оборота организаций области. На реализацию госпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» в 2017 году направлено 268 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

Врио заместителя губернатора Новосибирской области Анатолий Соболев сообщил, что в период с августа 2016 года по настоящее время состоялись три заседания рабочей группы по реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области под руководством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича. На них были представлены 8 «флагманских» проектов: «Промышленно-медицинский парк», «Оксиал»: создание масштабируемого промышленного производства одностенных нанотрубок и наномодификаторов на их основе», «Национальная платформа промышленной автоматизации», «Промбиотех», «Биофармполис», «Расширение производства телекоммуникационного оборудования на базе ООО «Предприятие ЭЛТЕКС», «Реализация технологий инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии» на базе АО «СКТБ «Катализатор», «Биомедицинский парк «Зеленая долина» и даны соответствующие поручения по их поддержке. Проекты получают различные виды поддержки на федеральном и областном уровнях.

Очередное заседание рабочей группы под руководством Аркадия Дворковича, как сообщил Анатолий Соболев, состоится в январе-феврале 2018 года. На заседании будет представлен очередной «флагманский проект» ООО «Ангиолайн» и впервые на примере проекта «Промышленно-медицинский парк» будут подведены предварительные итоги реализации проекта.

Фото: Мария Кормильцева

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