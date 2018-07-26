Производительность агрегата увеличится на 30 % и существенно снизтся себестоимость.

На предприятии «Сибирское стекло» запущена после реконструкции стекловаренная печь №4, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инвестиционный проект реконструкции и расширения печи реализован при поддержке Фонда развития промышленности. Фонд по программе «Проекты развития» предоставил новосибирскому предприятию финансирование в размере 250 млн руб. под 5% годовых сроком на 5 лет. Ещё 250 млн руб. – средства самого ООО «Сибирское стекло». Кроме того, правительство Новосибирской области оказало предприятию меры государственной поддержки инвестиционного проекта «Модернизация стекловаренной печи и производственных линий» в сумме 35,042 млн. рублей (налоговые льготы на имущество и налогу на прибыль).

Произведённые реконструкционные работы на 4-й печи позволяют увеличить производительность агрегата на 30 % и существенно снизить себестоимость – фактически при тех же энергозатратах и на тех же площадях.

Во время встречи с коллективом ООО «Сибирское стекло» – якорного резидента индустриального парка «Экран» – глава региона ответил на актуальные вопросы заводчан, касающиеся как развития предприятия, так и социально-экономического развития всего региона.

Cтеклотару под торговой маркой «Экран» выпускает ООО «Сибирское стекло», которое находится под управлением АО «Завод «Экран» (актив РАТМ Холдинга). ООО «Сибирское стекло» – якорный резидент индустриального парка «ЭКРАН» – специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. География поставок – регионы России от Урала до Дальнего Востока, Киргизия, Казахстан, Монголия. Доля ООО «Сибирское стекло» на целевом рынке стеклотары Сибири и Дальнего Востока превышает 55%.

В 2017 году произведено 460 млн единиц стеклотары, из них 133 млн штук по технологии выпуска облегчённой стеклотары NNPB. Выручка стеклотарного бизнеса достигла рекордного показателя – 2,75 млрд рублей. Это на 16% больше, чем в 2016 году. В 2018 году планируется изготовить 510 млн штук стеклоизделий.

В 2017 году была разработана стратегия развития предприятия до 2025 года, в рамках которой предполагается увеличить производственные мощности ещё на 50%. В июне 2018 года предприятие приступило к реализации первой части стратегии развития – комплексному ремонту печи №4 и установке дополнительной стекло-формовочной линии. За 2019 год аналогичные работы будут проведены на печах №№ 2 и 5, что позволит предприятию увеличить долю на целевом рынке стеклотары Сибири и Дальнего Востока до 75-80%.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области