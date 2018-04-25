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На развитие животноводства в регионе будет направлено более 600 млн руб господдержки

  • 25/04/2018
корова

Они будут направлены на развитие мясного скотоводства, содержание и приобретение племенного скота, гранты на развитие семейных животноводческих ферм и др.

На реализацию мер господдержки животноводческих хозяйств в 2018 году планируется направить 660,6 млн рублей из областного и федерального бюджета, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, господдержка будет осуществляться по направлениям: повышение продуктивности в молочном скотоводстве, развитие мясного скотоводства, содержание и приобретение племенного скота, гранты на развитие семейных животноводческих ферм. На возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока сельхозпроизводителям уже направлено 250 млн рублей. Поддержка осуществляется в рамках областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015 – 2020 годы».

Кроме того, областным минсельхозом реализуется ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы». В 2018 году на ее финансирование предусмотрено 130 млн рублей областных средств. И.о. министра убежден: программа показывает свою эффективность, наблюдается ежегодный прирост маточного поголовья более двух тысяч голов.

Евгений Лещенко сообщил, что Новосибирская область в 2017 году реализовала сельхозпродукции на сумму около 44 млрд рублей, при этом вклад животноводов составил более 32 млрд. В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей содержится 376,9 тысяч голов крупного рогатого скота (101% к уровню 2017 г.). В том числе 147,3 тысячи голов коров (102%), из которых 129,7 тысяч голов коров молочного направления. По поголовью коров молочного направления Новосибирская область занимает второе место в России.

Поголовье свиней в сельхозорганизациях составляет 272,1 тысяч голов (101%), овец – 24,2 тысячи голов (103%), лошадей – 16 тысяч голов (94%), птицы – 8654,1 тысяч голов (98%).

Для увеличения объемов производства сельхозпродукции в 2018 году продолжится реализация крупных инвестпроектов: ООО «Птицефабрика «Улыбино» (проект по выращиванию утки породы «Пекинская»), ООО «Инд-Сибирь» (создание вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки), строительство третьей очерди свинокомплекса АО «Кудряшовское», строительство животноводческих  комплекса ООО «КФХ Русское Поле» и ООО «Сибирская Нива».

Евгений Лещенко напомнил, что Новосибирская область в 2017 году вошла в число пилотных регионов по реализации приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». В рамках проекта в сентябре 2017 года было подписано Постановление Правительства Российской Федерации № 1104 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом», которое направлено на наращивание объемов экспорта продукции АПК в КНР.

Сегодня в Новосибирской области ведется работа по наращиванию экспортного потенциала региональных товаропроизводителей по мясу свиней и птицы, яйцам и полуфабрикатам. Прорабатывается возможность поставок продукции животноводства в Монголию, Казахстан, Вьетнам и КНР.

Фото: pixabay.com, автор- PhotoMIX-Company

 

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