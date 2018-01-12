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На решение вопроса по «Городской электричке» планируется выйти в ближайшие месяцы

  • 12/01/2018
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Травников предложил мэрии Новосибирска и горсовету подключиться к проработке этой темы.

— Следующий проект на который, надеюсь, мы совместно с ОАО «РЖД» в ближайшее время выйдем, — проект «Городская электричка»: развитие сети железнодорожного сообщения по территории Новосибирска и Новосибирского района. Предлагаю мэрии Новосибирска и совету депутатов синхронизировать его рассмотрение, с предварительным обсуждением темы на уровне города, — заявил во время пресс-подхода врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

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В рамках реализации проекта планируется организовать закольцованное движение вокруг Новосибирска по Новосибирскому району, с увеличением периодичности движения, повышением уровня комфортности перевозок и развитием транспортных пересадочных узлов.

— Предлагаю совместно рассмотреть этот проект в ближайшее время. У нас есть уверенность, что в ближайшие месяцы мы выйдем на определенное решение, — добавил Травников.

В пресс-службе ЗСЖД планы реализации проекта «Городская электричка» не комментируют, отмечая, что вопрос находится в проработке.

Возможность запуска в Новосибирске городской электрички обсуждается с лета 2016 года. ОАО «Экспресс-пригород» проводила опрос жителей города в своей группе Вконтакте.

В феврале 2017 на пресс-конференции заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Георгий Манаков сообщал, что сотрудники компании («Экспресс-пригород») проводили маркетинговое исследование для оценки потенциального спроса жителей в зоне тяготения к участку от станции Инская, через Чемской жилмассив, Клещиху, жилмассив «Чистая слобода», город Обь до станции Новосибирск-Главный. Опрос показал заинтересованность жителей левобережья Новосибирска, а также Первомайского района в этом транспортном средстве. По словам Манкова, в течение 2017 года эксперты ЗСЖД планировали просчитать возможный пассажиропоток, определить места строительства остановочных платформ. Предполагалось, что две из них могут появиться в районе жилмассива «Чистая слобода». По остальным ЗСЖД планировала учесть мнение жителей. Работу железнодорожники рассчитывали закончить в 2017 году и после этого принимать решение.

Городская электричка в Новосибирске может быть запущена в 2017 году

В советское время через Северо-Чемской жилмассив уже ходила электричка-четырехвагонка, которая развозила людей с Первомайки на работу на заводы Ленинского и Кировского районов, путь до Северо-Чемского занимал 15 минут.

В Новосибирске дорабатывают комплексную программу развития транспортной инфраструктуры

Проект «Городская электричка» региональные власти намерены развивать в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска и агломерации.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

Юлия Данилова

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