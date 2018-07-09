На следующей неделе эскизный проект ЛДС вынесут на публичные слушания

Завершить строительство объекта планируется к лету 2022 года.

— На сегодняшний день на инженерные изыскания, подготовку ПСД из областного бюджета направлено 295 млн рублей. ООО «Проектный институт «Арена», с которым заключен договор проектирования ЛДС, должно сдать работу до 20 октября. На следующей неделе стартует широкое общественное обсуждение проекта на базе Общественной палаты Новосибирской области и архитектурного совета мэрии Новосибирска, — рассказал на совещании в правительстве региона врио министра строительства Иван Шмидт.

28 ноября регион должен предоставить пакет документов в минспорта РФ для включения его в Федеральную адресную инвестиционную программу.

Заместитель мэра Новосибирска Алексей Кондратьев отметил, что подразделения мэрии также приступили к проектированию работ необходимых для развития территории, прилегающей к ЛДС. Речь идет о станции метро «Спортивная», автодороге, обеспечивающей доступность объекта с правого и левого берега, пешеходном переходе через станцию метро с выходом на остановки коммунального моста и благоустройстве прилегающей территории — около 30 га. По словам Кондратьева, ПСД по этим работам также будет готова в октябре и направлена на госэкспертизу. В рамках реализации проекта планируется построить станцию метро «Спортивная», 5,6 км автодорог, расширить дамбу Октябрьского моста до 6 полос, создать общедоступные парковочные места — до 1200 (впоследствии город планирует их использовать как перехватывающую парковку), а также построить систему сбора и очистки поверхностных стоков. Ориентировочная стоимость инфраструктуры, без станции метро, — 6,2 млрд руб.

— На наш взгляд, необходимо выполнить станцию метро «Спортивная» и ЛДС в одном архитектурном решении, так как они будут хорошо просматриваться с правого берега и со стороны моста. На набережной до ЛДС не планируется возводить никаких объектов, — подчеркнул Кондратьев.

Заместитель гендиректора ООО «Проектный институт «Арена» Алексей Орлов представил на совещании эскизы будущего ЛДС, отметив, что при его проектировании использовались цвета хоккейного клуба «Сибирь».

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что сегодня побывал на тренировке команды ребят 2004 года, которые в перспективе могут стать участниками Молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске. Он рекомендовал привести в порядок действующий ледовый дворец спорта «Сибирь», чтобы чемпионат можно было играть на двух площадках, а также разработать символику, возможно, объявив конкурс по всей стране.

— Очень важно привлечь на чемпионат зрителей и болельщиков, так как матчи будут транслироваться на весь мир. Важно провести это мероприятие на самом высоком уровне. — заявил он.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отметил, что сегодня проводятся работы по оценке технического состояния и готовятся сметы по основным работам, которые нужно провести для приведения в порядок старого дворца спорта «Сибирь».

— Я поставил задачу провести работу до конца сентября – начала октября, чтобы мы могли учесть эту заявку при формировании бюджета области на 2019 год, — пояснил Травников. — Объект находится на балансе нашего госучреждения, поэтому большая часть затрат подразумевается из бюджета. Однако, ЛДС находится в совместном пользовании, поэтому внебюджетное финансирование для проведения ремонтных работ также предусмотрено.

Врио замгубернатора Сергей Нелюбов уточнил, что в рамках модернизации ЛДС «Сибирь» планируется провести модернизацию основная здания, ремонт трибунного зала, кровли и фасадов. Он также отметил, что сегодня гарантированный номерной фонд для размещения гостей чемпионата в гостиницах 4-5 звезд в Новосибирске составляет не менее 1900 номеров. По его словам, уже идет работа по созданию трафика передвижения участников чемпионата, прорабатывается проект по модернизации терминала в аэропорту Толмачево, а также взлетно-посадочной полосы. Кроме того, разрабатываются меры безопасности, как в части инженерного оснащения объектов чемпионата, так и самих мероприятий.

В течение двух недель Андрей Травников поручил создать исполнительную дирекцию в регионе, которая будет курировать реализацию новой ледовой арены Новосибирска. Состав оргкомитета, с участием представителей федеральных ведомств, также будет согласован в ближайшее время.

— Открытым остается по финансированию нового ледового дворца спорта. Такие жесткие сроки можно выдержать при стабильном финансировании при поддержке из федерального бюджета. Этот вопрос предстоит решать с правительством РФ. С аналогичной просьбой я обращался к главе государства на встрече 2 июля. Будем проводить работу с кабмином РФ в течение лета этого года, — резюмировал Андрей Травников.

Юлия Данилова

Фото: автора