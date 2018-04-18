Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

На станции Евсино ЗСЖД произошел сход вагонов (обновлено)

  • 18/04/2018
вагоны

В связи с инцидентом было отменено движение двух пригородных электропоездов на участке Искитим – Черепаново.

В среду, 18 апреля, в 11:02 (мск) с подъездных путей, не принадлежащих ОАО «РЖД», произошел уход тепловоза с 35 вагонами с последующим столкновением с вагонами грузового поезда, стоящего на 4 пути станции Евсино. В результате произошел сход 15 вагонов. Машинист с травмами госпитализирован. Отметим, что тепловоз также не принадлежал ОАО «РЖД», сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В связи с инцидентом было отменено движение двух пригородных электропоездов на участке Искитим – Черепаново: №6619 Новосибирск-Главный – Черепаново и №6616 Черепаново – Новосибирск-Главный. Пассажирам первого предоставлены автобусы, пассажиры второго совершают поездку на электропоезде №6620 Черепаново – Новосибирск-Главный (отправление в 14:10 мск). Задержек других пассажирских поездов не было.

Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Отмечается, что в 13:06 (мск) движение поездов по третьему пути станции Евсино Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, прерванное в результате схода вагонов, восстановлено.

Фото: vk.com/poseloklinevo

Популярное с сайта

Текущий ремонт новосибирских дорог «классическим» методом выполнен на 46,4 %

18/04/2018
Всего этим методом запланировано отремонтировать 27 541 квадратный метр, на сумму 20,7 млн рублей.

АПСТ подписала соглашение с Союзом российских пивоваров

18/04/2018
Цель соглашений — снизить нагрузку на окружающую среду, утилизируя отходы тарного стекла.

Новый закон о госсобственности вынесен на сессию регионального парламента

18/04/2018
Минюст региона заявляет, что он политизирует отношения по регулированию управления госсобственностью на уровне субъекта федерации.

Мнение

Бизнес ориентируется на звезды

Все материалы

ВТБ расширил сервис автопополнения накопительного счета

18/04/2018

Новый закон о госсобственности вынесен на сессию регионального парламента

18/04/2018

Почему дело «Тиона» возвратили прокурору

18/04/2018

Ориентировочная стоимость самолета ТВС-2-ДТС составит от 2,5 до 3 млн долларов

17/04/2018

ВТБ: количество заявок на ипотеку выросло на треть

17/04/2018

О зарубежной недвижимости из первых рук: выставка СМР Ехро познакомит застройщиков и покупателей

17/04/2018

Дополнительную господдержку АПК распределят погектарно

17/04/2018

Банк Акцепт: с большой заботой о малом бизнесе

17/04/2018

СГК может инвестировать в Новосибирск до 20 млрд руб

16/04/2018

С рынка Новосибирска вымываются новостройки

16/04/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag