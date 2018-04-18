На станции Евсино ЗСЖД произошел сход вагонов (обновлено)

В связи с инцидентом было отменено движение двух пригородных электропоездов на участке Искитим – Черепаново.



В среду, 18 апреля, в 11:02 (мск) с подъездных путей, не принадлежащих ОАО «РЖД», произошел уход тепловоза с 35 вагонами с последующим столкновением с вагонами грузового поезда, стоящего на 4 пути станции Евсино. В результате произошел сход 15 вагонов. Машинист с травмами госпитализирован. Отметим, что тепловоз также не принадлежал ОАО «РЖД», сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В связи с инцидентом было отменено движение двух пригородных электропоездов на участке Искитим – Черепаново: №6619 Новосибирск-Главный – Черепаново и №6616 Черепаново – Новосибирск-Главный. Пассажирам первого предоставлены автобусы, пассажиры второго совершают поездку на электропоезде №6620 Черепаново – Новосибирск-Главный (отправление в 14:10 мск). Задержек других пассажирских поездов не было.

Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Отмечается, что в 13:06 (мск) движение поездов по третьему пути станции Евсино Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, прерванное в результате схода вагонов, восстановлено.

Фото: vk.com/poseloklinevo