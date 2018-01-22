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На территории Новосибирской области с 23 января вводится особый противопожарный режим

  • 22/01/2018
пожар

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций, в связи установившимся крайне низкими температурами воздуха, остаются повышенными.

Особый противопожарный режим будет установлен на территории всей Новосибирской области с 23 января до стабилизации обстановки. Такое решение принято на заседании правительства региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пресс-службе напомнили, что в начале января врио губернатора Андрей Травников призвал руководителей городов и населённых пунктов в кратчайшие сроки принять решение по введению особого противопожарного режима, а также активизировать профилактическую работу с населением.

— В настоящее время решением глав муниципальных образований этот режим введён и действует на территории десяти муниципальных образований Новосибирской области. К профилактической работе на объектах жилого сектора ежедневно привлекаются до полутора тысяч должностных лиц. При этом риски возникновения чрезвычайных ситуаций, в связи установившимся крайне низкими температурами воздуха, остаются повышенными, — говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов внёс предложение внепланово рассмотреть введение особого чрезвычайного режима на всей территории Новосибирской области. Глава региона одобрил данное предложение и проект постановления об установлении особого противопожарного режима в связи с повышением пожарной опасности и увеличением на территории Новосибирской области пожаров и количества погибших на них людей был принят во время заседания правительства региона.

Всем органам местного самоуправления поселений и городских округов поручено ввести дополнительные требования пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режима.

Также врио губернатора поручил специалистам минобрнауки региона уделить повышенное вниманию мониторингу температурного режима в общеобразовательных организациях области: как в школах, так и в детских садах, заявив о недопущении нахождения детей в помещениях с температурой ниже нормативной.

В ближайшие дни в Новосибирской области аномальные морозы сохранятся, а значит, будет высокий риск возникновения пожаров. Специалисты МЧС призывают жителей Новосибирской области соблюдать бдительность в обращении с огнем, в том числе при курении, а также не допускать перекала печей и перегрева электроприборов. Не перегружать электросеть в доме мощными приборами, не пользоваться неисправными розетками и выключателями, самодельными электрообогревателями, не оставлять без присмотра обогреватели, не размещать обогревательные приборы вблизи мебели, штор и легковозгораемых предметов и в местах хранения огнеопасных веществ.

Также необходимо быть осторожными при использовании газового оборудования в быту: утечка газа способна привести к взрыву и пожару. Нельзя использовать для обогрева автомобилей открытый огонь (факелы, паяльные лампы).

Фото: Heather Paul

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