На трагедии зарабатывают социальный капитал

При получении информации, которая вызывает сильную эмоциональную реакцию, ставьте себя на паузу.

Ситуацию, которая сформировалась в публичном пространстве (соцсети, интернет-каналы и т.д.) вокруг трагедии в Кемерове, комментирует эксперт-этолог, советник по кадровой безопасности Герман Тепляков.

— Один из самых важных для человека инстинктов — иерархический. Тот, кто обладает ресурсами больше, чем другие, имеет возможность подняться выше по иерархической лестнице. Важнейшим ресурсом в человеческом обществе является так называемый социальный капитал. Им обладает тот, кто владеет особой информацией.

Подобное имеет место и в кемеровской ситуации. Достаточно прикинуться носителем эксклюзивных сведений, и социальный капитал мгновенно увеличивается. Самый простой пример: сказать, что знакомая твоего родственника работает в морге, и по большому секрету поделилась (только тсссс!!! никому ни слова!!!), что туда доставили не 64, а 355 трупов. И человек мгновенно повышает своё чувство собственной значимости, поскольку стал источником не только информации, но, что ещё более ценно для него, эмоций, усиленных толпой многократно. И всё потому, что он хоть на миг, но как бы стал очень важной персоной, которая обладает тем, чего нет у других — уникальной информацией. Плюс сладостное чувство быть в центре внимания, когда тебя слушают, раскрыв рот — социальный наркотик — он очень сильный, истероидам это хорошо известно.

Ещё легче заработать социальный капитал, запустив вирусную информацию в сеть. Автор слухов при этом остаётся анонимным, но его удовольствие от этого ничуть не меньше. Ещё бы! Его ЧСВ (чувство собственной важности — ред.) раздувается от того, что это именно он, в жизни человек, скорее всего, достаточно ничтожный, поставил на уши миллионы людей. И занял, таким образом, с его точки зрения, более высокое положение в человеческом сообществе: как за счёт обладания ценным ресурсом (уникальной информацией), так и по степени влияния на умы. А это очень дорогого стоит даже в анонимном формате. Вот он — иерархический инстинкт — в чистом виде.

Кстати, люди с высоким ранговым потенциалом (то есть по-настоящему, а не показушно ресурсные и осознанные люди) в эти игры не играют никогда.

Это по поводу манипулирования общественным сознанием. Естественно, всегда есть те, кто в своих интересах направляют процесс в нужное русло, однако это уже другая история. И, да: в бизнесе и в политике используются весьма схожие методы.

По поводу того как в такой ситуации отличить ложь от правды… Здесь главная рекомендация: при получении информации, которая вызывает сильную эмоциональную реакцию, но при этом не подкреплена достоверными источниками, ставить себя на паузу. Не принимать никаких решений и не осуществлять никаких действий. Оставаться в сознании, и оно быстро расставит всё на свои места. Иначе есть риск оказаться вовлечённым в толпу (в том числе виртуальную), у которой свои и весьма разрушительные законы. Поэтому осознанность, осознанность, и ещё раз осознанность.

Этология — полевая дисциплина зоологии, изучающая генетически обусловленное поведение (инстинкты) животных, в том числе людей.

Фото: баз- пресс-служба Заксобрания области, др- из личных архивов