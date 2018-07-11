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На транспорте Новосибирска со следующей недели начнет действовать «сетевой тариф»

  • 11/07/2018
tramvay

При пересадке с одного транспортного средства МКП «Горэлектротранспорт» на другое в течение часа, пассажиры смогут получить скидку.

С 16 июля по 31 декабря МУП «Горэлектротранспорт» и МУП «Новосибирский метрополитен» реализуют пилотный проект – сетевую поездку, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

При пересадке в течение одного часа из метрополитена на троллейбусный маршрут № 29 «Северо-Чемской жилмассив – станция метро «Заельцовская» пассажир получает скидку в размере 50 % от стоимости проезда на троллейбусе. Правило действует и в случае пересадки с троллейбусного маршрута № 29 на метро – скидка составит 50 % от стоимости проезда в метрополитене.

Также в рамках сетевой поездки пассажир получает скидку 100 % на вторую поездку в трамвае или троллейбусе.

В случае пересадки с одного транспортного средства МКП «Горэлектротранспорт» (трамвай, троллейбус) на другое в течение одного часа вторая поездка будет бесплатной. Отсчет времени начинается с момента проведения первой транзакции по оплате за проезд. Правило распространяется на все трамвайные и троллейбусные маршруты.

Чтобы воспользоваться услугой «сетевая поездка», необходимо приобрести новую транспортную карту «ЕТК-ОНЛАЙН» в кассах метрополитена или у кондукторов в трамваях и троллейбусах. Стоимость – 150 рублей, при этом после покупки на карте останется 65 рублей. Продажа карт начнется 16 июля.

В мэрии обратили внимание на то, что в настоящее время новая транспортная карта «ЕТК-ОНЛАЙН» принимается к оплате только на муниципальном пассажирском транспорте (метрополитен, трамваи, троллейбусы). В дальнейшем оплата проезда данными картами будет доступна и на других видах транспорта.

Фото: Ростислав Нетисов

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