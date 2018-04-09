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На улице Семьи Шамшиных испытают «умные» светофоры

  • 09/04/2018
светофор

Московское предприятие готово инвестировать в проект около 100 млн рублей.

Соглашения с тремя крупными инновационными российскими компаниями подписал мэр Анатолий Локоть в рамках форума «Городские технологии-2018», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Прежде всего, нас интересует практическое применение тех наработок, которые представлены на форуме, — заявил мэр Анатолий Локоть. — Сегодня мы видим результаты нашей работы. Появились первые «Умные остановки», обсуждается вопрос об интеллектуальной системе регулирования транспортными потоками. Очень важно, что в форуме принимают участие вузы, молодежь, школьники — это очень перспективно. Умный город — это будущее, и оно за молодежью, которая уже сейчас предлагает вполне конкретные решения тех проблем, что стоят перед городом.

Основным итогом двухдневной работы форума стало подписание соглашений о сотрудничестве между мэрией города и инновационными компаниями России. Одна из них — АО «СофтЛайн Трейд» (Москва). В рамках подписанного документа в Новосибирске будет реализован проект, направленный на решение одной из самых болезненных городских проблем — пробок. Предприятие готово инвестировать в проект около 100 млн рублей. По словам генерального директора компании Руслана Белоусова, они разработали систему управления дорожным движением, и Новосибирск станет первым городом, в котором она будет внедрена. Для этого на проблемных перекрестках будут установлены «умные» светофоры, способные анализировать трафик движения, и в случае заторов переключать светофор таким образом, чтобы делать улицу «зеленой». Опробовать систему планируется на улице Семьи Шамшиных.

Второе соглашение подписано с предприятием из Республики Татарстан – ООО «Новые облачные технологии». Эта компания поставляет полнофункциональное офисное программное обеспечение для рабочих станций и мобильных устройств. Предприятие с 2013 года создает программные продукты и защищенные облачные сервисы для российских пользователей под брендом «Мой Офис».  Согласно подписанному соглашению ООО «Новые облачные технологии» предоставит бесплатные лицензии офисного пакета «Мой Офис» для всех образовательных учреждений Новосибирска.

Московская компания «Код Безопасности» — еще одно предприятие, с которым подписано соглашение о сотрудничестве. В его рамках компания предоставит льготные условия для приобретения начального сегмента средств защиты для дальнейшего развития информационных систем в мэрии Новосибирска.

Напомним, третий международный форум «Городские технологии-2018» прошел 5-6 апреля на площадке «Новосибирск Экспоцентр». Он объединил участников из 15 городов России, Белоруссии, Казахстана. За два дня крупнейший симпозиум, посвященный вопросам городского хозяйства, посетили более двух тысяч человек. Было организовано 14 секций, пленарное заседание «Умные технологии: от идей к внедрениям», конкурс «Умный город», технологические туры (экскурсии), выставка инновационных разработок.

Впервые в этом году на форуме «Городские технологии-2018» был проведен конкурс на лучший инновационный проект и на лучшую муниципальную практику. Диплом и премия в 100 тыс. рублей за победу в конкурсе на лучшее инновационно-технологическое решение в сфере городского хозяйства присуждена ООО «Неограниченные возможности». Лучшей муниципальной практикой признан проект «Умная школа», представленный управлением науки и внедрения научных технологий мэрии Новосибирска. Победитель также получил диплом и грант в размере 100 тысяч рублей.

Фото: WikimediaImages

 

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