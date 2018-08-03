На улучшение жилищных условий средства МСК направили 107 тысяч новосибирских семей

В том числе около 70% направляют средства на ипотеку.

Среди новосибирских семей, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал и решивших использовать его средства на улучшение жилищных условий, большинство, а именно порядка 70%, направляют данные средства на оплату первоначального взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам, в том числе ипотечным, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

Отмечается, что на сегодняшний день в Новосибирской области 107 тысяч владельцев сертификатов на материнский капитал направили его средства на улучшение жилищных условий семьи.

В пенсионном фонде напомнили, что заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно подать в территориальном управлении ПФР, в офисах МФЦ, через портал госуслуг или Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. В случае подачи заявления через Интернет необходимо в течение 5 рабочих дней обратиться в территориальный орган ПФР, куда было направлено электронное заявление, и представить документы личного хранения.

Срок перечисления средств материнского капитала Пенсионным фондом России не превышает 1 месяца и 10 рабочих дней с даты подачи заявления о распоряжении средствами сертификата МСК.

— Если семья решила использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, значит, жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность родителей и детей. Если на момент использования МСК жилье не оформлено в общую собственность всех членов семьи, в ПФР необходимо представить нотариально засвидетельствованное письменное обязательство это сделать, — уточнили в пресс-службе.

Фото: Gensa Gensa