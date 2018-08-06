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На уход за нетрудоспособными гражданами в 2018 году направят около 1,5 млрд руб

  • 06/08/2018
uhod za pojilimi

В Новосибирской области эти компенсационные выплаты оформили около 60 тыс человек. 

В Новосибирской области на компенсационные выплаты по уходу органами ПФР с начала года направлено уже более 800 миллионов рублей. Уход за нетрудоспособными, оформив компенсационную выплату через органы ПФР, осуществляют около 60 тыс человек, сообщила пресс-служба Новосибирского отделения ПФР.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты в регионе с учетом районного коэффициента составляет 1 440 рублей, а если уход осуществляется родителями или опекунами за детьми — инвалидами и инвалидами с детства 1 группы – 6 600 рублей. При этом выплата по уходу может быть установлена как за одного, так и за нескольких лиц, за которыми ухаживает гражданин. Таким образом, человек может ухаживать по возможности за несколькими нуждающимися в уходе людьми.

Гражданам, осуществляющим уход, не только устанавливается ежемесячная компенсационная выплата. Эти периоды засчитываются в страховой стаж и влияют на размер будущей пенсии. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионных коэффициента. Это позволяет гражданам, осуществляющим уход, продолжать формирование пенсионных прав в период ухода.

К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся:

-инвалиды 1 группы, дети-инвалиды и инвалиды с детства 1 группы;

-престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе;

-граждане, достигшие 80 лет.

Если лицо, осуществляющее уход, устраивается на работу или встает на учет в службу занятости выплаты по уходу останавливается.

Фото:  pixabay.com — unclelkt 

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