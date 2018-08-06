Налогоплательщики региона предъявили к возврату по налогу на прибыль 3,9 млрд рублей

По 2,3 млрд руб УФНС уже вынесла положительное решение.

По итогам первого полугодия 2018 года в бюджет Новосибирской области по налогу на прибыль поступило 19,79 млрд руб (+109%). Основной прирост обеспечили две отрасли: добыча полезных ископаемых (144%), финансовая и страховая деятельность (118%).

— По итогам 7 месяцев эти показатели могут измениться. Есть информация, что в федеральную налоговую службу поступили заявления от двух кредитных организаций по пересчету налога на прибыль на 600 млн руб. Если это состоится, то динамика прироста по налогу по банковскому сектору составит 103%, — заявил, выступая на заседании правительства региона врио министра финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

При этом он отметил, что по сравнению с первым полугодием 2017 года, в 2018 сумма возвратов по налогу на прибыль в регионе выросла в два раза — до 1.08 млрд руб. Сегодня в очереди на рассмотрении находится сумма 3,9 млрд рублей из которых по 2,3 млрд налоговая уже вынесла положительные решения.

— Здесь вопрос времени: когда и в каком месяце предприятия реализуют это право. На 1,6 млрд руб деклараций еще находится на рассмотрении, —добавил Голубенко. — Эти индикативные вещи требуют от нас более внимательного планирования поступлений по налогу на прибыль, так как этот доходный источник является для региона ключевым в обеспечении собственных доходов.

Доходы по акцизам на нефтепродукты в регионе по итогам полугодия выросли на 8%, что было обусловлено ростом ставок на дизтопливо (+13%) и автомобильный бензин (+11%). Снижение нормативов распределения этого акциза между субъектами РФ и федеральным центром в Новосибирской области не перекрыло рост ставок, поэтому по итогам полугодия регион и получил по акцизу на нефтепродукты положительную динамику. Однако, в июне правительство России приняло пакет решений по ограничению роста цен на ГСМ на внутреннем рынке, и увеличило нормативы отчислений в регионы.

— Пока, оценочно, мы видим, что будем выходить без потерь. Точнее можно будет сказать по итогам 9 месяцев, — пояснил Голубенко.

Поступления по акцизам на алкоголь в регионе упали на 8%. До 4,4 млрд рублей.

Это обусловлено изменением порядка распределения акцизов по крепкому алкоголю между федеральным бюджетом и субъектами РФ: большая часть акцизов начала распределяться исходя из показателей розничной реализации.

— Пока недобор по акцизам на крепкий алкоголь составляет около 400 млн руб, или в 1,8 раза меньше, по сравнению с прошлым годом. Однако, в прошлом году часть таких акцизов мы уже получали и видели, что в большей мере они поступают во втором полугодии, поэтому пока о негативном прогнозе говорить рано, — прокомментировал чиновник. — По пивной отрасли ситуация выглядит более понятно. Объемы реализации сократились на 4,3%. В первом полугодии это нам дало недобор 141 млн руб.

Прирост по НДФЛ в первом полугодии составил 109% — до 27,6 млрд руб. Фонд начисленной зарплаты в регионе вырос на 13%.

— Во-первых, выросла сама зарплата (+9,7%), а во- вторых, количество занятых в экономике (+3,6%), — перечисляет врио министра. — Больше всего занятых выросло в сфере оптовая и розничная торговля — 60 тыс человек, транспортировка и хранение — 71 тыс человек, профессиональная научная и техническая деятельность —51 тыс человек.

По сравнению с первым полугодием 2017 года, в 2018 сократилась динамика роста социальных вычетов — до 14% (25%)

Поступления по налогу на имущество организаций в регионе выросли на 8% — до 5,9 млрд руб. Налоги на совокупный доход — на 24% или на 1 млрд руб.

— Коллеги, попрошу вас проанализировать исполнение бюджета по доходной части и сравнить наши темпы с общероссийскими. По каким показателям мы отстаем? В каких отраслях? Нужно это понять и предложить решения по корректировке ситуации, —прокомментировал результаты исполнения бюджета региона врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

По итогам полугодия бюджет Новосибирской области по доходам выполнен на 48,1% — 65,1 млрд руб, по расходам на 46,7% — на 65 млрд. При этом расходы, по сравнению с 2017 годом, выросли на 12 млрд руб.

Юлия Данилова

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