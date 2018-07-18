Нарушения земельного законодательства при использовании земель выявлены в 50 % проверок

За выявленные нарушения свыше 370 лиц привлечены к административной ответственности.

С начала года управлением Росреестра по Новосибирской области проведено 837 проверок соблюдения гражданами, юридическими лицами, органами местного самоуправления земельного законодательства на территории региона. По 50% из них выявлены различные нарушения – это и самовольное занятие земельного участка, и использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель или разрешенным использованием, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что за выявленные нарушения свыше 370 лиц привлечены к административной ответственности, при этом во втором квартале текущего года их количество увеличилось на 34% в сравнении с первым кварталом.

В 1,5 раза возросла сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях на нарушителей земельного законодательства и составила 4148,3 тысячи рублей.

— Однако нарушители земельного законодательства не спешат устранять выявленные нарушения, с начала года устранено лишь 80 нарушений, сумма взысканных штрафов при этом остается невысокой – 1452,7 тысячи рублей, что на 34% меньше, чем в 1 полугодии 2017 года, — подчеркнули в ведомстве.

Управление Росреестра по Новосибирской области напоминает, что невыполнение законного требования органа государственного земельного надзора об устранении нарушений земельного законодательства является административным правонарушением, ответственность за которое установлена частью 25 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и влечет наказание в виде штрафа.

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