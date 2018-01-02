Население заинтересовалось инвестициями

Григорий Сосновский, директор Новосибирского филиала «БКС Премьер»

— Какие новые услуги, продукты появились на рынке инвестиций для юрлиц и физлиц в 2017 году? Как их принял рынок?

— В этом году значительно снизились ставки по депозитам и население очень активно заинтересовалось инвестиционными продуктами. Особенно стали интересны структурные продукты, где можно очень гибко подобрать именно то, что нужно с точки зрения соотношения доходности и риска.

— Какие проекты (новинки, услуги, продукты) вы считаете самыми яркими? Почему?

— Самое яркое — это структурные продукты и облигации, на которые тоже очень многие обратили внимание из-за падения ставок по депозитам. Очень популярны, как у розничных, так и у институциональных инвесторов были ОФЗ, еврооблигации крупнейших эмитентов с хорошим купонным доходом и т.д.

Также следует отметить развитие удобных приложений для инвестиций, которые позволяют очень легко покупать акции, облигации и т.д. К примеру, у нас это приложение «Мой Брокер» ФГ БКС.

— Какие яркие игроки появились на рынке в этом году, или кто из действующих компаний вас удивил?

— Новых сильных игроков мы не видим, наоборот, лидеры рынка только усиливают свои позиции за счет расширения продуктового ряда.

— Какие прогнозы на 2017 год не оправдались?

— Прогнозы на 2017 оправдались — население очень активно интересуется инвестиционными продуктами.

— Что ожидаете от 2018 года?

— В 2018 — ожидаем продолжение роста финансовой грамотности на фоне снижения ставок по депозитам, и ожидаем, что людей, заинтересованных инвестиционными продуктами, будет значительно больше.

Фото: из личных архивов