Население заинтересовалось инвестициями

Григорий Сосновский, директор Новосибирского филиала «БКС Премьер»
— Какие новые услуги, продукты появились на рынке инвестиций для юрлиц и физлиц в 2017 году? Как их принял рынок?
— В этом году значительно снизились ставки по депозитам и население очень активно заинтересовалось инвестиционными продуктами. Особенно стали интересны структурные продукты, где можно очень гибко подобрать именно то, что нужно с точки зрения соотношения доходности и риска.
— Какие проекты (новинки, услуги, продукты) вы считаете самыми яркими? Почему?
— Самое яркое — это структурные продукты и облигации, на которые тоже очень многие обратили внимание из-за падения ставок по депозитам. Очень популярны, как у розничных, так и у институциональных инвесторов были ОФЗ, еврооблигации крупнейших эмитентов с хорошим купонным доходом и т.д.
Также следует отметить развитие удобных приложений для инвестиций, которые позволяют очень легко покупать акции, облигации и т.д. К примеру, у нас это приложение «Мой Брокер» ФГ БКС.
— Какие яркие игроки появились на рынке в этом году, или кто из действующих компаний вас удивил?
— Новых сильных игроков мы не видим, наоборот, лидеры рынка только усиливают свои позиции за счет расширения продуктового ряда.
— Какие прогнозы на 2017 год не оправдались?
— Прогнозы на 2017 оправдались — население очень активно интересуется инвестиционными продуктами.
— Что ожидаете от 2018 года?
— В 2018 — ожидаем продолжение роста финансовой грамотности на фоне снижения ставок по депозитам, и ожидаем, что людей, заинтересованных инвестиционными продуктами, будет значительно больше.
Фото: из личных архивов
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