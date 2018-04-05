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Населенные пункты с численностью менее 100 тыс человек переведут на цифровое телевещание

  • 05/04/2018
телевизор

Переход на цифровое вещание завершится в начале 2019 года.

Переход с аналогового на цифровое телевещание общедоступных телеканалов в населенных пунктах с численность менее 100 тысяч жителей будет полностью завершен в начале 2019 года. Работа проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 — 2018 гг.», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что для перевода с аналогового на цифровой прием телевидения правительством Новосибирской области совместно с ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в сентябре 2016 года было заключено соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на информирование населения о предстоящем частичном переходе вещания с аналогового на цифровой формат. Прорабатывается вопрос по оказанию необходимых мер поддержки социально незащищенным группам населения.

В пресс-службе напомнили, что с января 2019 года прекратится выделение субсидий федерального бюджета вещателям общероссийских обязательных общедоступных телеканалов на распространение программ в аналоговом формате в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек. Вещание продолжится только в цифровом формате.

Для подключения эфирного цифрового телевидения необходимо использовать обычную телевизионную антенну дециметрового (ДМВ) диапазона. Антенна может быть либо комнатной, либо наружной. Ее характеристики для каждого абонента индивидуальны и зависят от удаленности от радиотелевизионной станции и, как следствие, уровня принимаемого сигнала.

Для приема цифрового эфирного телевидения у абонента должен быть цифровой телевизор с тюнером DVB-T2, поддержкой стандарта сжатия видеосигнала MPEG 4 и режима Multiple PLP, либо специальная цифровая приставка к телевизору (Set Top Box) с аналогичными характеристиками.

Фото: pixabay.com, автор- mojzagrebinfo

 

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