Научно-технологический парк «Новосибирск» возобновит работу

В 2018 году, после передачи федерального имущества на баланс области, на его базе будет сформирован парк радиоэлектроники.

— Задачей министерства промышленности Новосибирской области на 2018 год является воссоздание и возобновление работы Научно-технологического парка «Новосибирск», — который был создан по указу президента РФ Бориса Ельцина, но фактически прекратил свое существование два года назад, — заявил на заседании совета по развитию промышленности и предпринимательства при правительстве Новосибирской области врио министра промышленности региона Николай Симонов.

По его словам, на сегодняшний день решены все вопросы и федеральное имущество, на площадках которого находится технопарк, передается в областную собственность.

— В следующем году мы возобновим работу технопарка. Он будет специализироваться на теме радиоэлектроника, — добавил Симонов.

Корреспонденту Infopro54 врио министра уточнил, что юридическое лицо, в виде которого сейчас существует парк, после передачи имущества области будет ликвидировано. На его базе будет создано новое юрлицо, скорее всего в виде АО.

— Сегодня в парке осталось несколько резидентов. С ними достигнуты предварительные договоренности, что они войдут в новый технопарк, — добавил Николай Симонов.

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Директор ГБУ «Исполнительная дирекция научно-технологического парка «Новосибирск» Борис Гришняков рассказал, что после завершения процедуры передачи технопарк будет занимать 9 тыс кв м площадей — в основном офисные и лабораторные площадки.

— Сегодня у нас около 20 резидентов. Часть из них являются арендаторами парка, часть уже выросли и построили свои площадки, но продолжают считать себя нашими резидентами. Например, компания ООО «Элтекс», которая возводит рядом с нами уже второе здание, — пояснил он.

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Среди крупных известных резидентов парка компании АО «СИНТЭП» (АСУ ТП для горно-шахтного производства), ООО «Баган» (производство бытовых инкубаторов, котлов). Ранее в их число входили ООО «НПФ Связькомплекс» (проектирование систем связи), ООО «НСК-коммуникации Сибири» (разработка коммуникационного оборудования, робототехника). Технопарк является полным членом Международной ассоциации технопарков IASP.

Совокупная выручка резидентов за 2016 год составила 5,2 млрд руб, в том числе от экспорта — 570 млн. Среднесписочная численность сотрудников — 800 человек, совокупный объем фонда начисленной зарплаты — 656 млн руб, объем налоговых и таможенных платежей резидентов в бюджеты всех уровней накопленным итогом за все годы функционирования технопарка на конец 2016 года — 300 млн руб. Объем инвестиций резидентов-субъектов малого и среднего предпринимательства технопарка в основной капитал нарастающим итогом на конец 2016 года — 1,6 млрд руб. Объем затрат резидентов на научные исследования и разработки, осуществленных в 2016 году — 150 млн руб.

— С 2008 по 2015 годы наш Центр трансфера технологий оказал поддержку более 500 малых предприятий и коллективов, индивидуальных авторов по коммерциализации научных разработок, поиску инвесторов, подготовке заявок в фонды развития и т.д. В результате создано 4 СП, заключено 8 договоров трансфера технологий, — перечисляет Борис Гришняков. — Совместно с НГУЭУ мы открыли кафедру инновационного предпринимательства и готовим кадры для наших резидентов. «Элтекс» развивает аналогичный проект совместно с СибГУТИ.

Гришняков подчеркивает, что учреждение никогда не имело бюджетного финансирования. Имея в оперативном управлении значительную часть двух инженерно-лабораторных корпусов общей площадью около 12000 кв. метров, технопарк формировал доходную часть из средств, получаемых за услуги по эксплуатации технопарковых зданий, консалтинговую деятельность и трансфер технологий, а также по договорам на выполнение НИОКР. Объем выручки управляющей компании с момента создания до конца 2016 года составил 260 млн руб. Объем привлеченных прямых инвестиций на строительство зданий, сооружений, объектов инфраструктуры технопарка, а также приобретение необходимого оборудования — 39 млн руб. На конец 2016 годы в парке было занято около 20% площадей.

По его словам, на основе Технопарка «Новосибирск» будет создана новая региональная структура с целями и задачами аналогичными тем, которые выполняла старая. Сейчас идет подготовка бизнес-плана и прочих документов. Около 20% площадей планируется отдать под бизнес-инкубатор.

— По нашим оценкам, после получения статуса областной структуры и нормализации ситуации с имуществом в течение нескольких лет количество наших резидентов вырастет до 35-40 компаний, — уверен Борис Гришняков. — На сегодняшний день мы фактически переросли в ИТ-парк, так как большинство наших резидентов работает в сфере ИТ, телекоммуникаций. Даже фирмы, которые работают с энергоресурсосбережением, занимаются автоматизацией процессов.

Технопарк юридически находится на ул. Объединения, 9 и Объединения 9\1 — ранее здания входили в состав ПО «Север». Здесь же располагается дочерняя компания технопарка — Центр трансфера технологий.

Научно-технологический парк «Новосибирск» был учрежден в 1996 году. Ставка делалась на разработки в сфере телекоммуникационных систем, информационных и компьютерных технологий; энергообеспечение, ресурсо- и энергосбережение; биотехнологии на основе биоинженерии (технологии иммунокоррекции, производство лекарственных форм на основе местного природного сырья Новосибирской области и Горного Алтая, использование биотехнологических методов для получения биологически активных веществ, лечебно-профилактических и диагностических препаратов нового поколения); новые материалы (керамические материалы и нанокерамика, сверхтвердые материалы, биосовместимые материалы); лазерные технологии и приборостроение; медицинское и экологическое приборостроение. В технопарке был образован гарантийный фонд из отчислений фирм-клиентов, говорится на сайте компании.

В 2005 году был поднят вопрос о передаче объекта в областную собственность, в 2010 минюст России рекомендовал минпромторгу РФ передать технопарк субъекту федерации. В октябре 2015 региональное отделение Росимущества подало в Арбитражный суд иск о передаче 15 помещений по ул. Объединения, 9 от ГБУ «Исполнительная дирекция научно-технологического парка «Новосибирск» Федеральной налоговой службе. Речь шла о 6,5 тыс кв. м, находившихся в федеральной собственности. К 2015 году резидентами являлись порядка 35 компаний. В 2016 году здание частично было возвращено в собственность области.

В ноябре 2017 года Ассоциация кластеров и технопарков подвела итоги III Национального рейтинга технопарков России, в котором была представлена оценка эффективности функционирования и инвестиционной привлекательности площадок для размещения и развития высокотехнологичных компаний. В рейтинг вошло 33 технопарка из 17 регионов, среди лучших — Научно-технологический парк «Новосибирск» (6 место).

Фото: photos.wikimapia.org