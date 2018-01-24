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Наукоград Кольцово получит субсидию в размере 40,6 млн рублей

  • 24/01/2018
деньги

Средства будут направлены на развитие научно-производственного комплекса.

Наукоград Кольцово получит субсидию в размере 40,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов на развитие научно-производственного комплекса. Правительство региона утвердило перечень мероприятий, на софинансирование которых будет предоставлена данная субсидия, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Средства предоставляются на развитие  научно-производственного комплекса наукограда Кольцово (в том числе малых и средних предприятий), а также сохранение  и развитие инфраструктуры наукограда Кольцово, мероприятия, способствующие реализации инновационных проектов, направленных на создание и развитие производства высокотехнологичной промышленной продукции и (или) инновационных товаров и услуг в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечень мероприятий, утвержденных распоряжением правительства,  вошли: строительство центрального распределительного пункта 10 кВ в районе ТК-122 для развития магистральных электрических сетей наукограда Кольцово, капитальный и текущий ремонт здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга», Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Биотехнологический лицей № 21», Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка», модернизация материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Фасад», реализация проекта «Освещение наукограда Кольцово», поддержка ежегодного комплекса мероприятий в сфере биофармацевтики и биотехнологии наукограда Кольцово «Площадка открытых коммуникаций OpenBio».

Фото: Vsevolod Knyazev

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