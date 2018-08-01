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НАЗ им. В.П. Чкалова возглавил Сергей Панасенко

  • 01/08/2018

Ранее он занимал должность первого заместителя директора филиала – директора производства ВАТ.

Приказом генерального директора ПАО «Компания «Сухой» директором Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова назначен Сергей Панасенко, ранее занимавший должность первого заместителя директора филиала – директора производства ВАТ, говорится на сайте компании.

Сергей Панасенко окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «Самолетостроение» в 1987 году.

После окончания вуза пришел на Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова. Прошел профессиональный путь от мастера до первого заместителя директора филиала – директора производства военной авиационной техники.

1 августа 2018 года назначен заместителем генерального директора ПАО «Компания «Сухой» – директором филиала «НАЗ им. В.П. Чкалова».

Фото: пресс-служба «НАЗ им. В.П. Чкалова»

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