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Названы самые дорогие вакансии июля

  • 30/07/2018
recruitment

Первую строчку рейтинга заняла вакансия для Senior C++ — разработчика с зарплатой до 10 000 EUR.

Эксперты сайта hh.ru провели аналитику вакансий в Новосибирске и составили топ-10 самых дорогих предложений июля. Самую высокую зарплату месяца работодатели предлагали на позиции Senior C++ — разработчика для крупной софтверной компании в Германии — до 10 000 EUR.

Генеральному директору отеля намерены платить от 250 000 (до вычета НДФЛ). Аэропорт Толмачево обещает техническому директору зарплату от 150 000 до 170 000 руб. (до вычета НДФЛ), а пекарня «Хлебница» директору сети пекарен — от 150 000 руб. на руки. Русский медицинский оздоровительный центр в Омане со специализацией на лечении и профилактике заболеваний позвоночника и суставов рефлексотерапевту-физиотерапевту намерен платить от 2 000 USD. Школа стюардесс Sky-jet обещает стюардессе (бортпроводнику) / стюарду бизнес-авиации зарплату от 120 000 до 150 000 руб. до вычета НДФЛ.

Зарплату от 100 тысяч рублей анонсировали дорожному мастеру в ООО «Предприятие буровых работ». В компании Сибсан готовы платить главному агроному от 80 до 120 тысяч в месяц. А в компания «ДОРН Медицина» менеджеру по продукту Анестезиология и Реанимация от 50 000 до 300 000 руб. на руки.

Замыкает десятку рейтинга парикмахер с зарплатой от 40 до 150 тысяч рублей.

— Профессиональными сферами, где больше всего дорогих предложений от 100 000 рублей, в Новосибирске стали «Информационные технологии» (46 % из дорогих вакансий), «Продажи» (26 %) и «Строительство, недвижимость»(11 %), — подчеркнули эксперты сайта hh.ru.

Отмечается, что в июле динамика вакансий в Новосибирске составила +45 %, рост резюме составил +25 %. Активный рост предложений отразился на конкуренции: в июле на одно предложение по городу претендовали 4,5 резюме. Например, в мае конкурс составлял 5,2.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan

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