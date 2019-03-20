Неравнодушные граждане вновь помогли обнаружить самовольные подключения к электросетям

В акционерном обществе «Региональные электрические сети» проводится системная работа по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электрической энергии. При этом всё больше нарушений фиксируются специалистами АО «РЭС» именно при помощи сообщений от неравнодушных граждан.

Сигналы о возможных хищениях электроэнергии поступают по существующим в АО «РЭС» сервисам обратной связи, будь то круглосуточный «Телефон доверия» 8 (383) 289-41-00, раздел «Сообщить о хищении» на официальном сайте Общества или сообщения на номер +7–913–375–25–75 через мессенджеры WhatsApp и Viber.

Так, в конце января 2019 года неравнодушные жители Дзержинского района г. Новосибирска при помощи сообщения на мессенджер WhatsApp обратили внимание на целый «букет» нарушений на улице Войкова. По факту данного сообщения специалисты филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» провели проверку совместно с сотрудниками полиции. В результате было обнаружено сразу 6 частных домов, жители которых осуществляли бездоговорное потребление электроэнергии, самовольно подключившись к электрическим сетям путем наброса на провода. Незаконное подключение было незамедлительно ликвидировано.

Совсем недавним примером эффективности обращений на сервисы обратной связи, может служить выявление факта самовольного подключения к электрическим сетям, которое осуществлялось предпринимателем в Октябрьском районе города Новосибирска. В сообщении одного из жителей района на телефон доверия содержалась информация о сомнительном подключении торговой точки по реализации овощей и фруктов, причем заявитель акцентировал внимание на том, что ранее этот киоск уже отключали за бездоговорное потребление электроэнергии.

При проверке объекта факт повторного незаконного подключения подтвердился, специалисты по работе с потерями филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» отключили нарушителя, был составлен акт о бездоговорном потреблении. Кроме того, было подано заявление в отдел полиции об установлении собственника торговой точки и привлечении его к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ за самовольное подключение к электрическим сетям и использование электрической энергии.

Также сотрудниками АО «РЭС» была инициирована проверка на предмет законности размещения объекта на данном земельном участке. Для этого был направлен запрос в администрацию Октябрьского района города Новосибирска. В случае, если постройка киоска на данном земельном участке имела самовольный характер и договор аренды отсутствует – объект будет снесён в принудительном порядке. Таким образом, отсутствие договора о надлежащем технологическом присоединении поставило под угрозу существование бизнеса недальновидного предпринимателя.

АО «РЭС» в очередной раз обращает внимание на то, что противоправные действия лиц, осуществляющих самовольное подключение к электрическим сетям, не только снижают качество электроэнергии, но и подвергают значительной опасности окружающих. Ведь подобные манипуляции влекут за собой резкое возрастание нагрузки и могут вызвать короткое замыкание, что приведет к выходу из строя бытовой техники или даже к последующему возгоранию. А пожар может стать бедой для всей улицы! Кроме того, незаконное подключение к электрическим сетям смертельно опасно, так как действующие электроустановки находятся под напряжением.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии, или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения (наброс на провода, установка магнитов на счетчик и пр.) и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

позвоните по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполните форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото: пресс-служба компании