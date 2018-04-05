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Несовершеннолетним запретили покупать лотерейные билеты

  • 05/04/2018
лотерея

Запрет коснется и участия в онлайн-лотереях.

С 7 апреля вступает в силу закон, в соответствии с которым вводится запрет на продажу гражданам, не достигшим совершеннолетия, лотерейных билетов и квитанций, в том числе электронных.

В соответствии с новым законом, продавец лотерейных билетов наделяется правом потребовать у покупателя предъявления паспорта в случае, если возникнут сомнения в достижении игроком 18-летнего возраста.

Кроме того, получить выигрыш, размер которого превышает 15 тысяч рублей, без предъявления паспорта будет невозможно.

Для подтверждения совершеннолетия на сайтах, распространяющих электронные лотерейные билеты, будет достаточно нажать соответствующую кнопку.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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