«НЕВАТОМ» в 2019 году откроет склад площадью 2,4 тыс кв метров

— Сейчас наша продукция поставляется по всей России, а также в Казахстан, Республику Беларусь, Киргизию и Таджикистан, и мы продолжаем осваивать рынки ближнего зарубежья, — рассказал во время визита на предприятие мэра Новосибирска генеральный директор компании «НЕВАТОМ» (ООО «ЛИССИБ») Вадим Гулькин.

Предприятие производит вентиляционное оборудование для промышленных площадок, офисов, и частных домов. В числе самых известных объектов, где стоят новосибирские приточно-вытяжные установки Neiva, Salair и Alatau, — монумент «Байтерек» в Астане, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкеpа СО РАН, многофункциональный центр MedPark и крупнейшая новосибирская школа в микрорайоне Весенний. Один из крупнейших заказов, который выполнила компания «НЕВАТОМ», — поставка вентиляционного оборудования на космодром «Восточный».

— В 2007 году у нас работало примерно 70 человек, а сейчас коллектив — свыше 550 человек по всей России. К новому году мы планируем закончить строительство склада — это дополнительно 2 400 м2, строим газовую котельную, — перечисляет Гулькин. — В течение года мы также планируем открыть еще 2 филиала компании, поближе к центральной части России.

Сейчас сеть «НЕВАТОМ» включает 16 представительств по всей России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока.

ООО «ЛИССИБ» основано в 2002 году. Изначально компания занималась только продажей российского вентиляционного оборудования, начиная с 2006 года открыла собственное производство в Новосибирске и вышла на рынок под брендом «НЕВАТОМ». В 2012 году ООО «ЛИССИБ» приобрела собственную производственную площадку 8,7 тыс м2 и наладила выпуск высокотехнологичного оборудования — рекуператоров, нагревателей и охладителей для вентиляционных систем; противопожарного оборудования, систем автоматики и приточно-вытяжных установок. Сейчас компания поставляет полный комплекс продукции для систем общеобменной и противопожарной вентиляции. Мощности действующего производства в Новосибирске — 1000 м2 спирально-навивных воздуховодов в час; 3000 м2 прямоугольных воздуховодов в час, 25000 м2 вентиляционных изделий в неделю. Всего компания поставляет свыше 2000 наименований вентиляционной продукции, сообщает пресс-служба «НЕВАТОМ».

Фото: пресс-служба компании