«НЭВЗ-Керамикс» нашли покупателя

Планируется, что сделка будет закрыта в 2018 году.

— Сегодня основной вопрос для предприятия — это поиск инвестора, который выкупит пакет акций, принадлежащий ГК РОСНАНО. Это позволит стабилизировать финансовую ситуацию на АО «НЭВЗ-Керамикс», — заявил на пресс-подходе во время визита на предприятие врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, в 2018 году предприятие выйдет на безубыточную деятельность, но объем накопленных обязательств перед РОСНАНО и банками-кредиторами сохраняется и не позволяет стабилизировать текущую ситуацию в компании. О какой сумме идет речь он не уточнил.

— В течение трех последних трех лет велись переговоры о поиске инвесторов. К концу 2017 года они вышли на финишную прямую, но, по данным на середину января 2018 года, окончательное решение еще не принято. Надеюсь, что общими усилиями в 2018 году нам удастся обеспечить это решение, предприятие будет работать стабильно, — добавил Травников. — Это пример успешного и оперативного внедрения инновационных научных разработок в производство, в оборонку, медицину и т.д.

Потенциального инвестора врио губернатора назвать отказался, но заявил, что он «очень надежный и реальный».

О том, что компания РОСНАНО ищет покупателя на свой пакет 70% акций в портфельном проекте глава корпорации Анатолий Чубайс сообщал в феврале 2017 года на пресс-конференции в Новосибирске. Он заявлял, что проект «встал на ноги», даже не смотря на то, что в 2016 году компания не получила намеченные 2,5 млрд руб выручки. «Стратегическим инвестором «НЭВЗ-Керамикс» может стать ГК Ростех», говорил Чубайс.

➥ «НЭВЗ-Керамикс» ищут стратегического инвестора

Гендиректор «НЭВЗ-Керамикс» Виктор Медведко подтвердил журналистам, что покупателем акций РОСНАНО выступит Ростех. После смены основного собственника структура производства в компании не изменится.

Врио губернатора отметил, что «НЭВЗ-Керамикс» разработала собственную технологию производства эндопротеза тазобедренного сустава с керамической головкой с высокой степенью биосовместимости и минимальным износом. Проект общей стоимостью 226,8 млн рублей был реализован при участии Фонда развития промышленности. В ближайшие годы предприятие планирует занять до 20% рынка эндопротезов тазобедренного сустава.

Технический директор холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» Гуго Дейс рассказал, что к концу 2018 года предприятие планирует запустить линию по производству эндопротезов коленного сустава с керамическими элементами. Стоимость проекта составляет около 85 млн руб. Кроме того, в 2018 году в компании не исключают роста заказа на производство компонентов бронепанелей для бронежилетов для защиты инкассаторов, сотрудников спецназа, ОМОНа и т.д. — в 3 раза, по сравнению с 2017 годом. Часть контрактов заключено с Минобороны РФ, часть продукции может пойти на зарубежные рынки.

АО «НЭВЗ-Керамикс» образовано в 2011 году в результате подписания соглашения между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и ОАО «РОСНАНО» о создании совместного предприятия. Компания разрабатывает и производит изделия из наноструктурированной керамики для промышленных потребителей в энергетике (в т.ч. атомной), радиоэлектронике, машиностроении, химической и нефтехимической промышленности. Предприятие нацелено на расширение сфер применения продукции, в т.ч. разработку изделий медицинского назначения из биосовместимой медицинской нанокерамики для травматологии и ортопедии. «НЭВЗ-Керамикс» располагает развитой производственной, энергетической и транспортной инфраструктурой. Компания имеет производственные подразделения, конструкторские бюро, исследовательские и испытательные лаборатории для разработки и выпуска изделий. Общий бюджет проекта 2,44 млрд руб, из них 0,79 млрд — доля РОСНАНО, говорится на сайте госкорпорации

По данным открытых источников, за 2016 год выручка АО «НЭВЗ-Керамикс» составила 347 млн руб (+7,7%), валовая прибыль — 2,75 млн руб, чистый убыток — 108 млн руб (-12,53%). Долгосрочные заемные средства — почти 1,2 млрд руб (+100 млн), краткосрочные обязательства — около 327 млн руб (+140 млн).

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Юлия Данилова