«НЭВЗ-Союз» выплатит дивиденды

Компания выплатит 11 руб 90 коп на одну привилегированную акцию.

Совет директоров Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» (ХК ПАО «НЭВЗ-Союз») рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года в сумме 24022,0 тыс. руб. следующим образом: 2402,2 тыс. руб..- на выплату дивидендов, 1000,0 тыс. руб- на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии. Оставшуюся часть прибыли рекомендовано не распределять. Информация об этом размещена на портале раскрытия информации.

Согласно решению совета директоров компания выплатит 11 руб 90 коп на одну привилегированную акцию. Дивиденды на обыкновенные акции компания не выплачивает.

ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» создана в 1992 году. Основными видами деятельности Общества является производство электро-и радиоэлементов, электровакуумных приборов, сдача в аренду собственного недвижимого имущества, оказание услуг управленческого характера, выработка теплоэнергии и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством. В состав Холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» входят ЗАО «НЭВЗ-Вектор», АО «СЭЛ», ЗАО «Лада», ЗАО «НЭВЗ-Телеком», ЗАО «Союзтелеком-International», ЗАО «НЭВЗ-ВКА», АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области