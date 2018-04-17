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Незаконные вырубки привели к отключению электроснабжения в 8 населенных пунктах

  • 17/04/2018

В результате без электричества остались более 2 тысяч человек.

13 апреля 2018 года по вине горе-«лесорубов» произошло очередное аварийное отключение электроснабжения, сообщили в пресс-службе АО «РЭС».

— Дерево, подпиленное сторонними лицами, упало на провода в пролете опор воздушной линии электропередачи в Новосибирском районе области. В результате без электричества осталось 8 населенных пунктов общей численностью более 2 тысяч человек. Кроме того под отключение попали котельная и насосная станция, — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что последствия возникшей аварийной ситуации устранила оперативная бригада Новосибирского РЭС филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети», которая расчистила участок воздушной линии от посторонних предметов. Стоит отметить, что будь дерево более высоким и, соответственно, тяжелым, — порыва проводов не избежать. И тогда времени на устранение последствий аварии потребовалось бы гораздо больше.

— АО «РЭС» предупреждает – не осуществляйте заготовку древесины в охранных зонах ЛЭП! При этом нужно понять, что последствия действия подобных «лесорубов» касаются всех без исключения потребителей Новосибирской области. От соблюдения законности хозяйствования в охранных зонах ЛЭП зависит надёжность и качество электроснабжения всего региона, — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: пресс-служба компании

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